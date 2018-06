Franta si Danemarca merg in optimi dupa cel mai slab meci de la Cupa Mondiala

Franta si Danemarca s-au calificat, marti, in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, dupa ce-au terminat pe primele doua pozitii in Grupa C.

0-0 a fost scorul intalnirii dintre Danemarca si Franta.

Cele doua selectionate europene au oferit cel mai slab meci de pana acum la turneul final din Rusia.

Inaintea partidei, Franta era deja calificata, in timp ce Danemarca avea nevoie de un egal pentru a fi sigura de locul intre primele 16 nationale ale lumii, iar jucatorii celor doua reprezentantive au oferit un joc anost, lipsit de ritm si desfasurat in fluieraturile a aproape 80.000 de spectatori.

Jocul n-a oferit nici macar o ocazie mare, iar in ultimele minute jucatorii au refuzat efectiv jocul, pasand in lateral.

Cu 7 puncte stranse dupa cele trei meciuri, Franta castiga Grupa C si va juca in optimi cu ocupanta locului 2 din Grupa D.

De partea cealalta, Danemarca termina pe pozitia a doua, cu 5 puncte, si va infrunta, cel mai probabil, Croatia in optimi.

In celalalt meci al grupei, Peru a invins Australia cu 2-0, dar aventura celor doua nationale in Rusia se incheie aici.

