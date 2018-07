Franta cucereste Cupa Mondiala, dupa o finala nebuna in fata Croatiei

Franta a cucerit a doua sa Cupa Mondiala din istorie dupa ce a castigat finala CM 2018 din Rusia, scor 4-2 in fata Croatiei, la capatul unei dintre cele mai spectaculoase finale de Mondial in ultimii 20 de ani.

Golurile au fost reusite de Griezmann din penalti, Pogba, Mbappe si Mandzukici un autogol, respectiv Perisic si acelasi Mandzukici, care profita de o gafa uluitoare a lui Lloris.

Prima repriza de la Moscova a fost una spectaculoasa, cu de toate in ea, cu trei goluri mai ales, dar si cu momente in care arbitrajul a lasat loc la multe discutii, cu tot cu folosirea VAR-ului.

Franta, mult mai pragmatica, a marcat la prima sa faza de gol, in minutul 18, autogol practic semnat de Mandzukici, care si-a deviat nefericit balonul in proprie plasa, dupa o centrare din lovitura libera a lui Griezmann.

Ex-iugoslavii au cerut insa offside la Pogba la aceasta faza, iar reluarile par ca le dau dreptate, arbitrul Pitana insa nu a cerut ajutorul VAR.

Croatii nu au renunta insa usor, asa cum le este felul, iar egalarea a venit rapid, 10 minute mai tarziu, dupa golul impecabil marcat de Perisici, sut superb la coltul lung de la marginea careului, dupa o recentrare inteligenta a lui Vida.

Cocosii galici au terminat insa mitanul in avantaj pe tabela, dupa ce Nestor Pitana a luat o decizie cel putin discutabila, a dictat un penalti pentru Franta dupa ce mingea l-a lovit in mana pe Perisic, iar arbitrul argentinian a decis ca a fost un gest voluntar si meritat dictat penalti.

Griezmann a lovit calm si Franta putea intra la cabine in avantaj.

Forcingul de dupa pauza al francezilor a fost uluitor, acestia au marcat doua goluri in 6 minute, minutele 59 si 65. Pogba a inceput balul cu un sut superb din afara careului, foarte bine plasat, imposibil de aparat pentru un Subasic care era si mascat.

Croatii nu s-au putut ridica din pumni si au mai incasat o lovitura, cateva minute mai tarziu, sut tot de la distanta, Mbappe acum la cuvant, dar acum o mare vina o poarta portarul croat, care nu a fost deloc bine plasat, iar golul i se poate imputa fara discutii.

Mbappe a devenit cel mai tanar marcator intr-o finala de CM, dupa marele Pele.

Linistea francezilor si sentimentul ca nimic nu le mai poate strica petrecerea s-a naruit cateva minute mai tarziu cand Mandzukici a marcat un gol uluitor, dupa ce Lloris a vrut sa il dribleze in careul sau mic si a fost pacalit ca un copil de catre starul lui Juventus.

Franta scrie istorie si devine campioana mondiala pentru a doua oara in istorie, dupa titlul din 1998, iar Croatia ramane cu acest argint ca cea mai buna performanta din istoria unei natiuni care se nastea in zgomotul bombelor si a mitralierelor, in 1992.

