Franta a cucerit pentru a treia oara trofeul Fed Cup, dupa o finala stransa cu Australia

Echipa nationala feminina a Frantei a cucerit marele trofeu al Fed Cup, cea mai importanta competitie inter-tari a tenisului mondial feminin, dupa un ultim act castigat in deplasare in Australia, la Perth, in joc decisiv, scor 3-2.

O finala cu foarte mult spectacol pe hard outdoor la Perth am avut intre Australia si Franta, iar gazdele au fost foarte aproape sa puna mana pe trofeu, dupa o pauza foarte lunga, din 1974 incoace.

Franta insa a fost mai puternica si s-a impus in jocul decisiv de dublu, acolo unde Caroline Garcia si Kiki Mladenovici le-au invins pe Sam Stosur si Ash Barty, scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 17 minute de joc.

Franta a condus cu 1-0, dupa victoria lui Mladenovici in fata lui Tomljanovici, a fost apoi egalata dupa succesul uluitor al lui Barty la Garcia, 6-0, 6-0, iar duminica ziua a inceput cu marea surpriza, esecul lui Barty, 1 mondial WTA, la Mladenovici, 6-7 in decisiv.

Sportivele de la Antipozi s-au regrupat si au dus jocul in decisiv dupa ce tenismena cu origini croate Tomljanovici a dispus de Parmentier in doua seturi.

In decisiv, experienta lui Garcia si Mladenovici, foste lidere mondiale la dublu in WTA, campioane la Roland Garros impreuna in 2016 a prevalat.

Franta pune mana pe al treilea trofeu in istorie in Fed Cup, dupa cele din 1997 si 2003.

Sa nu uitam ca frantuzoaicele au invins Romania la limita in semifinale, scor tot 3-2 dupa disputarea meciului decisiv de dublu, cand tot Garcia si Mladenovici le-au invins pe Halep si Niculescu.

De la anul, Fed Cup se va transforma intr-un cu totul alt format, un singur turneu final cu 12 echipe la start, disputat in aprilie, pe zgura, la Budapesta. Pentru a ajunge acolo, Romania va disputa un meci de baraj cu Rusia, pe 7 si 8 februarie, pe teren propriu, la Cluj Napoca.

