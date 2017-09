Fosta a obtinut in sfarsit un punct

Echipa suceveană a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul Areni, în fața celor de la Metaloglobus, în cadrul etapei a VI-a a Ligii a II-a. “Galben-verzii” au deschis scorul la jumătatea primei reprize, prin Cerlincă, dar s-au văzut egalați în minutul 60. “Acest rezultat e un început. E un punct câștigat. Mai avem vreo șase-șapte jucători care și-au depus actele la Federație, iar odată cu legimarea lor, etapa viitoare, o să vedem o schimbare de 360 de grade la echipă”, a declarat la final antrenorul secund al Forestei, Khalil Chakroun

Foresta Suceava a obținut primul punct în actualul sezon al Ligii a II-a, după ce a remizat sâmbătă, pe stadionul Areni, scor 1-1, în compania celor de la Metaloglobus București, într-o partidă ce a contat pentru etapa a VI-a.

Deși au aliniat o echipă lipsită de experiență, în care s-au regăsit mulți juniori, “galben-verzii” și-au creat prima ocazie de gol a întâlnirii în mi­nutul 7, când Coroamă a reluat ­mi­n­gea cu capul la un corner de pe partea dreaptă, portarul Geantă a respins în afara careului până la Stănescu, care a șutat în diagonală puțin pe lângă țintă.

Cu aproape 1.000 de spectatori în tribunele stadionului Areni, formația suceveană a reușit să deschidă scorul în minutul 20, când Cerlincă a primit o pasă la marginea careului și l-a executat pe Geantă cu un șut la colțul lung.

La poarta Forestei, apărată în premieră de Răzvan Began, oaspeții au avut șansa egalării în minutul 29, dar lovitura cu capul trimisă de Mădălin Martin a ocolit de puțin ținta.

Coroamă putea dubla avantajul gazdelor în minutul 39, dar a preferat un șut din afara careului în locul unei pase pentru Cerlincă și “galben-verzii” au intrat cu 1-0 la pauză.

Metaloglobus a început furibund repriza secundă, dar Began a fost la post și a deviat mingea de sub transversală la un voleu de pe 16 metri trimis de Negotei.

Desprins parcă din alt film, Cerlincă a trecut pe lângă golul doi în minutul 53, când a inițiat o acțiune personală pe partea dreaptă și a șutat razant cu cadrul porții oaspeților.

Oaspeții au egalat în cele din urmă în minutul 60, când Ghenovici l-a învins ușor pe Began cu un șut din 16 metri.

Foresta a replicat prin același Cerlincă, a cărui șut la colțul scurt a ajuns în plasa laterală, și căpitanul Diallo, care a reluat moale cu capul după o centrare din lovitură liberă.

Gruparea bucureșteană pu­tea pleca cu toate cele trei puncte de pe Areni, dar Began a fost la post și a intervenit pro­vidențial pe final, în si­tuație de unu la unu cu Potecea.

Foresta – Metaloglobus s-a terminat 1-1, un egal cât o victorie pentru “galben-verzi”, ciuca bătăilor până sâmbătă.

Foresta Suceava: Began – O. Onofraș, Diallo, Masella, Păvăluc – Vl. Stănescu, R. Sumanariu, Coroamă, R. Bosânceanu (’90 Alexandrovici), Cerlincă – Duceac.

Metaloglobus: Geantă – Robu, Fl. Iordache (’28 Gher­ghe), Sava, Negotei, Răileanu (’46 Potecea), Antonio Popa, I. Marian, Ghenovici, Vl. Vlad (’76 G. Coman), Martin.

Antrenorul grupării bucureștene, Bogdan Argeș Vintilă, a intrat primul la conferința de presă, dar și-a găsit cu greu cuvintele după semieșecul de pe Areni. “Mă așteptam să fie un meci. Le-am atras atenția băieților că jucăm în deplasare, cu o echipă care are publicul în spate și care îți poate pune probleme dacă nu intri concentrat 100% pe teren. Nu am reușit să începem jocul așa cum trebuie, am făcut o greșeală, am primit gol și de atunci am fugit foarte mult să egalăm și pe urmă să câștigăm”, a declarat Vintilă.

“Acest egal e un început. E un punct câștigat”

De partea cealaltă, Foresta a fost condusă de pe banca tehnică de Khalil Chakroun, care a comunicat în permanență pe parcursul meciului cu principalul portughez Nuno Pedro, aflat în tribune sâmbătă. Cei doi consideră că egalul cu Metaloglobus e un început și au promis că echipa suceveană va arăta mult mai bine în etapele viitoare. “Am făcut un meci bun. Acest rezultat e un nou început pentru noi. E un punct câștigat în condițiile în care am avut doar trei jucători pe banca de rezervă la acest meci. Cei care au intrat pe teren au alergat foarte mult și ne bucurăm că au aplicat ce am făcut la antrenamente. Mai avem vreo șase-șapte jucători care și-au depus actele la Federație, iar odată cu legimarea lor, etapa viitoare, o să vedem o schimbare de 360 de grade la echipă. Mă bucur și pentru publicul de la Suceava, care ne-a susținut până în ultimul minut. Sper să vedem și mai mulți spectatori la meciurile viitoare. O echipă de fotbal nu înseamnă doar jucători, antrenori și președinte. Inseamnă un întreg oraș, o comunitate”, a spus secundul tunisian Khalil Chakroun.

Rezultatele etapei a VI-a:

ASA Târgu Mureș – Dacia Unirea Brăila 2-1

Sportul Snagov – Dunărea Călărași 0-1

Ripensia Timișoara – FC Argeș Pitești 1-1

Luceafărul Oradea – Chindia Târgoviște 2-1

Foresta Suceava – Metaloglobus București 1-1

Stiința Miroslava – Academica Clinceni 1-2

UTA Arad – CS Balotești 2-2

Olimpia Satu Mare – CS Afumați 0-2

Politehnica Timișoara – CS Mioveni 1-0

Pandurii Târgu Jiu – FC Hermannstadt 1-3

In runda viitoare, Foresta va evolua sâmbătă pe terenul formației Academica Clinceni. (Dănuț CHIDOVET. Foto: Codrin MALES)