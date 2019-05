Foresta se așteaptă la un galop de sănătate în fața ultimei clasate

“Toată lumea se așteaptă să dăm cât mai multe goluri”, a declarat antrenorul Florin Cristescu, înaintea meciului cu Sănătatea Darabani, programat astăzi, de la ora 18.00, pe stadionul Areni. Etapa a XXVI-a a Ligii a III-a mai programează astăzi, de la aceiași oră, partidele Şomuz Fălticeni – Gloria Buzău și FC Botoșani II – Bucovina Rădăuți

Foresta are o misiune facilă în eta­pa intermediară programată la mij­locul acestei săptămâni în Liga a III-a, formația suceveană urmând să în­frun­te astăzi, de la ora 18.00, pe stadionul Areni, ultima clasată în seria întâi, Sănătatea Darabani. Toată lumea se așteaptă la un galop de sănătate din partea “galben-verzilor” în fața unei formații care este matematic retrogradată, și care, în deplasare, are înfrân­geri pe linie. “Şi la meciul de la Pașcani ne-am așteaptat la un galop de sănătate, dar a fost un șchiopătat. Sper că jucătorii au înțeles mesajul după ședința furtunoască pe care am avut-o. Cu astfel de rezultate, nu aducem spectatorii la stadion, ci mai degrabă îi dispersăm. Acum toată lumea se așteaptă să dăm cât mai multe goluri miercuri și sunt convins că o vom face atâta timp cât vom evolua așa cum am făcut-o până la meciul de la Pașcani”, a declarat antrenorul Forestei, Florin Cristescu.

Şeful băncii tehnice de pe Areni nu va putea miza la meciul de astăzi pe Grumezescu și Pavel, ambii accidentați, dar nici pe Vițelaru, suspendat. În schimb, vor revenit pe teren Paul Mateciuc și Onofraș.

În meciul tur, Foresta s-a impus la Darabani, cu un categoric 4-0, prin go­lurile marcate atunci de Grumezescu (două), R. Martin și Artenie.

Bucovina Rădăuți se deplasează la Dorohoi

CSM Bucovina Rădăuți își apără încă o dată locul secund în clasament în meciul pe care îi are programat astăzi, cu înce­pere de la ora 18.00, pe stadionul “1 Mai” din Dorohoi, împotriva celor de la FC Botoșani II. Dorin Goian mizează pe forma bună a elevilor săi, care, în ultimele patru etape au strâns zece puncte și nu au primit gol. “Sper să continuăm pe aceiași linie și să ne întoarcem de la Dorohoi cu un rezultat care să ne mențină pe locul 2, acesta fiind și obiectivul nostru până la finalul sezonului. Nu ne așteaptă însă un meci ușor pentru că FC Botoșani II nu mai este echipa din tur. E mai puternică. Între timp și-a schimbat antrenorul și, din infor­­mațiile pe care le am, va primi și câteva întăriri de la prima echipă”, a declarat antrenorul Bucovinei.

Confruntat cu o intindere, Ionesi este indisponibil pentru acest meci. În tur, Bucovina s-a impus la Rădăuți, în fața bo­toșănenilor, cu scorul de 4-0, prin reuși­tele semnate de Cerlincă, Ionesi, Coroamă și Vișinar.

Şomuz Fălticeni primește vizita liderului Gloria Buzău

Şomuz Fălticeni promite să-și vândă scump pielea în meciul pe care îl are programat astăzi, începând cu ora 18.00, pe stadionul Tineretului, împotriva liderului neînvins la seriei întâi a Ligii a III-a, Gloria Buzău.

“Chiar dacă întâlnim practic o echipă de nivelul Ligii a II-a, noi suntem pregătiți să ne jucăm șansa așa cum am făcut-o în meciul de la Galați, unde nimeni nu-și facea speranțe că vom scoate puncte. Jucătorii sunt puțin obosiți după ce etapa trecută am jucat în zece oameni aproape o repriză, dar poate vom produce surpriza miercuri. După calculele noastre am avea nevoie de minim șase puncte în ultimele patru etape pentru a ne salva de la retrogradare”, a spus managerul Iulian Darabă.

Gruparea fălticeneană are trei jucători suspendați la meciul de astăzi: Tomescu, Baltariu și Mircescu. În schimb, va reveni în lot Geo Stanca.

În jocul tur, Şomuz Fălticeni a pierdut pe terenul Gloriei Buzău cu 0-7.

Programul etapei a XXVI-a:

KSE Târgu Secuiesc – Ştiința Miroslava

CSM Focșani – Ceahlăul Piatra Neamț

Sporting Liești – CSM Râmnicu Sărat

Metalul Buzău – Oțelul Galați

Foresta Suceava – Sănătatea Darabani

Şomuz Fălticeni – Gloria Buzău

FC Botoșani II – Bucovina Rădăuți

CSM Pașcani va sta în această rundă. (Dănuț CHIDOVEȚ)