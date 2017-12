Foresta s-a despartit de publicul sucevean cu o infrangere

Sambata, 2 decembrie, in ultimul meci programat in acest an pe stadionul Areni, Foresta Suceava a pierdut cu scorul de 1-2 in fata Ripensiei Timisoara.

Banatenii si-au asigurat victoria prin golurile marcate de Popa (’20) si Tudor (’45), gazdele punctand prin Matei (’36), din penalty.

Foresta a evoluat din minutul 64 cu un jucator mai putin pe teren, dupa eliminarea lui Cerlinca.

Meciul a inceput cu o intarziere de o ora din cauza stratului gros de zapada de pe gazon.

“Acest meci nu trebuia sa se dispute”, a declarat antrenorul Forestei, Florentin Petre, referindu-se la starea gazonului.

In urma acestei infrangeri, Foresta a ajuns din nou pe ultimul loc in Liga a II-a. (D.C.)