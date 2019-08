Foresta a mai câștigat un junior în lot

In urma demersurile făcute de conducerea clubului de peAreni, portarul Augustin Cărbune a fost declarat de către FRF eligibil pentru un post de junior under 19 în viitoarea ediție de campionat a Ligii a III-a

Numărul juniorilor din lotul Forestei a crescut la șase, după ce Federația Română de Fotbal l-a declarat eligibil ca jucător under 19 pe portaru basarabean Augustin Cărbune. Demersurile făcute de conducerea de pe Areni au venit în contextul în care, în viitorul sezon, echipele de Liga a III-a sunt obligate să titularizeze pe toată durata unui meci doi fotbaliști născuți în anul 2000 și unul născut în 1999.

“In ediția trecută de campionat, Cărbune a fostasimilatcajucător străin, fără minimum treianijucați în țaranoastră. In adresape care am făcut însă la FRF, am arătat că Augustin Cărbune este cetățean român, iar Constituția nu face nicio diferență între cetățenie și naționalitate. Spre bucuria noastră, în cursul zilei de joi, Cărbune a fost declarat eligibil pentru regula privind utilizarea jucătorilor U19 pe parcursul unu imeci”, a precizat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Pe lângă Augustin Cărbune, “galben-verzii” mai au momentan în lot cincijuniori: portarulIonuț Ailenei, fundașul MădălinOnofraș șimijlocașii Vasile Boca, Auraș June și VasileHagiu. VespazianColbanesteobligat să titularizeze minim treidintreei. (Dănuț CHIDOVE})