Foresta a încheiat anul într-un cadrul festiv, cu purceluş la proţap, vin fiert şi urături

Cornel Căinari a fost în prim-planul evenimentului organizat marţi seară, mijlocaşul sucevean stârnind hohote de râs printre oficialii şi jucătorii Forestei cu o urătură despre parcursul echipei în sezonul de toamnă. “Galben-verzii” au plecat în vacanţa de iarnă cu salariul pe luna noiembrie achitat. Reunirea lotului este programată pentru data de 11 ianuarie

Foresta a încheiat anul într-un cadrul festiv la restaurantul Brădet. De la evenimentul de marţi seară nu au lipsit purceluşul la proţap, vinul fiert şi urăturile. Cu un astfel de moment i-a încântat Mihai Căinari pe oficialii clubului din Areni şi pe colegii de echipă. Mijlocaşul sucevean a stârnit hohote de râs cu un urătură despre parcursul Forestei în sezonul de toamnă. Cu ocazia ultimei întâlniri din acest an, “galben-verzii” i-au făcut o surpriză şi preşedintelui Dorin Goian, care luni a împlinit vârsta de 36 de ani. Jucătorii i-au oferit fostului interna­ţionat un tricou al Forestei cu numărul 3. “E primul tricou pe care îl primesc în calitate de preşedinte şi ţin să le mulţumesc jucătorilor pentru surpriza pe care mi-au făcut-o. E ultima întâlnire cu băieţii, suntem împreună şi avem ocazia să povestim la un pahar de vin. Astfel de clipe nu pot să facă decât bine unei echipe. Vreau să le urez jucătorilor şi tuturor celor din club Sărbători fericite şi să ne vedem sănătoşi la anul. Mulţu­mesc domnului primar şi Consiliului Local Suceava, dar şi tuturor sponsorilor şi suporterilor pentru sprijinul acordat”, a spus Goian.

Si antrenorul Cristi Popovici s-a bucurat de întâlnirea de marţi seară. “E bine să avem cât mai multe astfel de momente, să ne putem bucura îm­preună de echipă. E bine că am în­cheiat turul într-o atmosferă plăcută”, a declarat antrenorul Fores­tei, care nu a ascuns faptul că îşi doreşte trei transferuri în pauza competiţională. “Am hotărât să ne întâlnim într-un cadru festiv la final de an pentru că aşa este normal. Să fim împreună şi-n astfel de momente şi să ciocnim un pahar cu băieţii. Am avut parte de un tur de campionat cu oscilaţii, dar per să facem o figură mai frumoasă în primăvară şi să terminăm în prima parte a clasamentului, aşa cum ne-am propus la începutul sezonului”, a adăugat preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei, Andrei Ciutac, care a precizat că jucătorii vor pleca în vacanţa cu salariul pe luna noiembrie achitat. Foresta se va afla în vacanţă până pe data de 11 ianuarie, când este programată reunirea lotului de jucători. (Dănuţ CHIDOVET)