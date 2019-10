Foresta a câştigat fără să forţeze în faţa Ozanei Târgu Neamţ

“Galben-verzii” s-au impus sâmbătă, pe stadionul Areni, în faţa nemţenilor, cu scorul de 3-1, într-un meci din etapa a VII-a a Ligii a III-a. Foresta şi-a asigurat victoria prin golurile marcate de Martin (’19 şi ‘74) şi Drugă (’43 – penalty). “Fără să-i jignesc pe adversari, dar ar fi trebuit să câştigăm şi mai lejer. Dai cât poţi”, consideră Petre Grigoraş

Trei puncte şi atât. Cu asta a rămas Foresta de pe urma meciului câştigat sâmbătă, pe stadionul Areni, scor 3-1, în faţa nou-promovatei Ozana Târgu Neamţ, în cadrul etapei a VII-a din Seria I a Ligii a III-a.

Aflaţi cu cuţitul la os, “galben-verzii” au presat încă din debutul jocului, dar Hagiu nu l-a putut învinge pe Bâlbă cu un şut din 12 metri, mingea fiind respinsă cu piciorul de portarul sucevean dintre buturile Ozanei.

Insistenţa gazdelor s-a concretizat în minutul 19, când Martin a primit o minge la 14 metri şi a deschis scorul cu un şut deviat uşor de Balint.

La jumătatea primei reprize, Pavel a trimis razant cu transversala dintr-o lovitură liberă din zonă centrală, iar un minut mai târziu Bâlbă a deviat mingea în bară la un şut puternic pe jos expediat de Martin.

De partea cealaltă, formaţia nemţeană a scos capul de la cutie în minutul 35, când Hodorogea a şutat din careu, puţin pe lângă poartă.

Foresta avea să-şi dubleze avantajul cu două minute înainte de pauză, când nou-intratul Furtună a blocat o minge cu mâna în propriul careu, centralul a dictat penalty, iar căpitanul Drugă nu a iertat de la 11 metri.

In repriza secundă, Petre Grigoraş a trecut la un 4-4-2 ce s-a vrut şi mai ofensiv, dar atacanţii suceveni au tratat cu superficialitate multe faze, Hagiu, Marin, în două rânduri şi Rigoni ratând şansa golului trei.

Acesta a căzut în minutul 74, când Hagiu a centrat din banda dreapta, Rusu a deviat mingea, iar Martin a împins-o în poartă dintr-un metru.

Sapte minute mai târziu a venit şi golul de onoare al Ozanei Târgu Neamţ, marcat de Hodorogea cu o execuţie puternică la colţul scurt.

Foresta a început în formula: Ailenei – Ichim, Avrămia, Viţelaru – Sumanariu, Hagiu, Celeadnic, Pavel, Drugă – Martin, Marin. Antrenor: Petre Grigoraş. Au mai intrat: Onofraş, Rigoni, Cerlincă şi Pipoş.

N Grigoraş: “Ar fi trebuit să câştigăm şi mai lejer”

“Doar puncte ne rămân de pe urma acestui meci. Am jucat cu teamă. E greu să înţeleg atitudinea asta. Fără să-i jignesc pe adversari, dar ar fi trebuit să câştigăm şi mai lejer. Dai cât poţi, nu joci la mişto pentru că ai 3-0. E bine că am câştigat. E singurul lucru bun. Dacă nu ne trezim însă foarte repede, sunt şanse minime să punem probleme adversarilor mai puternici. Săptămâna viitoare ne aşteaptă un meci foarte greu la Piatra Neamţ, cu o echipă net superioară adversarului de astăzi”, a spus antrenorul Petre Grigoraş după victoria cu Ozana.

Seful băncii tehnice a salutat şi revenirea lui Rigoni şi Cerlincă, introduşi pe gazon în ultima jumătate de oră a meciului de sâmbătă. “II aştept de la începutul campionatului pentru că au un plus de inventivitate, un plus de tehnică, un plus de viteză, ceea ce ne lipseşte cu desăvârşire. Au altă calitate, dar nu sunt încă la un nivel foarte ridicat din punct de vedere fizic”, a adăugat Petre Grigoraş. (Dănuţ CHIDOVET)