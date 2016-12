Football Leaks: Tranzacție suspectă către o firmă din Malta, la transferul unui jucător de la Viitorul lui Hagi

Gheorghe Hagi, patronul clubului Viitorul, a plătit un milion de euro comision unei firme din Malta, din suma de 2,5 milioane de euro încasată pentru transferul jucătorului Cristian Manea de la gruparea constănţeană la Apollon Limassol, informeză Gazeta Sporturilor,, care a intrat în posesia unor contracte din dosarul Football Leaks. News.ro precizează că este vorba de peste 18 milioane de documente, cercetate în ultimele șapte luni de 60 de jurnalişti strânşi în consorţiul European Investigative Collaborations.

În mai 2014, Gheorghe Hagi a semnat un contract cu compania Dito Trading and Consulting Limited din St. Julians din Malta, reprezentată de Thorsten Weck, agent FIFA, pentru evaluarea unui posibil transfer al lui Cristian Manea.

Conform documentului, Hagi a acceptat să plătescă firmei Dito orice sumă care ar fi depăşit 1,5 milioane de euro la efectuarea transferului tânărului fotbalist.

Cristian Manea a fost cedat în iulie 2014 de la FC Viitorul la clubul cipriot Apollon Limassol, pentru suma de 2,5 milioane de euro, astfel că Dito a încasat imediat un milion de euro din partea lui Hagi.

„Coincidență sau nu, între cele două momente, Cristian Manea debutase surprinzător pentru naționala României în amicalul cu Albania, la doar 16 ani și 10 luni. În acea vară, selecționerul Victor Pițurcă a fost înlocuit cu Anghel Iordănescu și de atunci fundașul crescut la Academia de la Ovidiu nu a mai jucat niciodată la națională”, notează GSP.

Potrivit sursei citate, Manea nu a fost niciodată în Cipru, el a făcut vizita medicală şi a semnat contractul în Belgia. El a mai rămas un sezon la FC Viitorul, conform înţelegerii cu Apollon.

În vara anului 2015, Apollon l-a împrumutat la echipa belgiană Mouscron, unde jucătorul român evoluează şi acum.

Iniţial, în presă s-a scris că Manea a semnat cu Chelsea Londra, de unde ar fi fost împrumutat la Mouscron.

Conform informaţiilor cuprinse în emailuri şi documente Football Leaks, impresarul israelian Pini Zhavi, ce-l are sub contract, printre alţii, pe Neymar, controlează cluburile Apollon şi Mouscron şi evită astfel regulile FIFA care interzic deţinerea de drepturi economice la jucători de către terţe părţi (Third Party Ownership).

La adresa la care este înregistrată Dito Trading and Consulting Limited, figurează şi alte firme controlate de impresari de fotbal.

Potrivit anchetei, Dito ar avea legături cu impresari importanţi din fotbalul european, ca Abdilgafar Ramadani şi Pini Zahavi.

După încheierea transferului lui Manea, Apollon a plătit către Viitorul suma de 2,5 milioane de euro. Apoi, Hagi a trimis mai departe suma de un milion de euro firmei malteze.

În februarie, prosport.ro a mai scris despre transferul cu multe semne de întrebare al lui Manea la Apollon. Atunci, FC Viitorul a dat publicităţii un comunicat, în care preciza următoarele:

„Fotbal Club Viitorul SA este o societate pe acţiuni, cu un capital social de peste 7 milioane de euro, care îşi plăteşte fără întârziere salariile către angajaţi şi datoriile fiscale către statul român. Societatea noastră, la fel ca toate cluburile de fotbal din întreaga lume, colaborează cu diverse persoane fizice şi juridice, cluburi de fotbal, societăţi şi agenţi de jucători, atât din ţară, cât şi din străinătate. Până în prezent clubul nostru nu a avut nici o colaborare cu fonduri de investiţii sau organizaţii de acest gen. Transferul unui jucător de la un club la altul se realizează printr-un contract încheiat de părţi, iar, de cele mai multe ori, părţile convin să păstreze confidenţiale anumite clauze. Documentele de transfer internaţional încheiate de clubul nostru au fost comunicate FIFA, prin intermediul sistemului de transfer on-line (TMS), Federaţiei Române de Fotbal în cadrul procesului de licenţiere, instituţiilor bancare, precum şi altor instituţii, atunci când s-au solicitat astfel de documente. În concluzie, Fotbal Club Viitorul SA nu a făcut publice anumite clauze legate de transferul unor jucători pentru că a respectat clauzele de confidenţialitate şi nu din motivele sugerate de autorii articolelor.

Fotbal Club Viitorul SA a încheiat în luna iunie 2014 un acord de transfer cu clubul cipriot Apollon Football (Public) Ltd. pentru jucătorul Cristian Manea, iar părţile s-au înteles ca jucătorul să continuie activitatea fotbalistică la clubul nostru, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Subliniem faptul că transferul jucătorului Manea Cristian s-a făcut către un club sportiv şi nu către un fond de jucători sau o firmă off-shore, aşa cum se afirmă tendenţios în articolele menţionate. Ca o confirmare a afirmaţiilor noastre este şi faptul că transferul lui Manea, ca şi celelalte transferuri internaţionale, s-a efectuat prin sistemul TMS implementat de FIFA, sistem ce nu permite decât transferuri între cluburi sportive.

Apollon Football (Public) Ltd. este un club de tradiţie din prima ligă din Cipru şi nu un fond de jucători, aşa cum se sugereaza în articolele publicate de site-ul Prosport. Despre transferul jucătorul s-au facut mai multe speculaţii în presă, menţionându-se numele mai multor echipe unde ar fi fost transferat, însă Fotbal Club Viitorul SA nu a confirmat niciodată, în mod oficial, aceste speculaţii.”

Cristian Manea, în vârstă de 19 ani, a ajuns la Mouscron în vara anului 2015, după ce a mai evoluat un an la FC Viitorul.

Potrivit unui articol apărut acum doi ani în The Guardian, Manea a fost menționat drept cel mai tânăr „tricolor” din istorie în Top 40 al celor mai talentați juniori din fotbalul mondial.

Pe 31 mai 2014, la meciul amical România – Albania 1-0, Cristian Manea devenea cel mai tânăr debutant la echipa națională din istorie. La doar 16 ani și 10 luni.

