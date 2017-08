Florin Cristescu: “Mai mult de trei puncte nu ne pot lua cei de la ASA Târgu Mureș“

A declarat antrenorul Forestei înaintea meciului de mâine cu fosta vicecampioană a României. “Vom încerca să ne prezentăm cât mai bine. Mi-aș dori să vină cât mai multă lume pe Areni, să susțină o echipă formată exclusiv din jucători suceveni. Sunt tineri și merită încurajați, indiferent de rezultatul de pe tabelă”, a precizat Florin Cristescu. Președintele Forestei a vorbit ieri iar despre posibilitatea cedării clubului sucevean.“In această vară am discutat cu peste 15 persoane care s-au arătat interesate de preluarea echipei Foresta, dar am preferat să nu le dau numele până nu s-ar fi concretizat ceva. Cei cu care am vorbit în ultimele zile par mai serioși. Ne-au promis că în cel mai scurt timp vor ajunge la Suceava și vom vedea ce este de făcut”, a declarat Andrei Ciutac

Foresta va alinia echipa de juniori și la cel de-al doilea meci oficial din noul sezon al Ligii a II-a, cel cu ASA Târgu Mureș, programat mâine, de la ora 11.00, pe Areni. Pus în situația de a trimite în teren aceiași puști de 16-17 ani, antrenorul Florin Cristescu spune că elevii săi n-au prea multe de pierdut în fața fostei vicecampioane a României.

“Chiar dacă vom lua bătaie, mai mult de trei puncte nu ne pot lua cei de la ASA Târgu Mureș. Sunt echipe care au deja -3 la adevăr după ce au luat bătaie acasă în prima etapă. E un meci pe care îl jucăm din respect pentru competiție. Am văzut că am fost numiți Pâncota II, dar vom încerca să ne prezentăm cât mai bine, ținând cont și de temperatură și de numele adversarului. Mi-aș dori să vină cât mai multă lume la stadion, să susțină echipa, o echipă formată exclusiv din jucători suceveni. Sunt tineri și merită încurajați, indiferent de rezultatul de pe tabelă. Sper ca lumea să înțeleagă că facem eforturi să aveam în continuare o echipă de Liga a II-a la Suceava. Adevărații suporteri se vor vedea sâmbătă la meci”, a spus Cristescu.

Tehnicianul sucevean a rămas impresionat de atitudinea pe care au avut-o fanii Ripensiei la finalul meciului din prima etapă, pierdut de Foresta cu scorul de 0-16. “Dacă în privința rezultatului, deplasarea la Timișoara a fost un eșec total, am rămas totuși impresionat de ceva. La finalul meciului, întreaga galerie a Ripensiei ne-a aplaudat la scenă deschisă. Nu mi s-a întâmplat așa ceva în întrega mea carieră”, a povestit fostul căpitan de la CSM Suceava.

Turneul “Celor patru regiuni” mai important decât Foresta

Foresta a primit și câteva bețe-n roate în încercarea de a se prezenta cu o echipă cât mai competitivă în pri­mele etape. Conducerea Liceului cu Program Sportiv refuză să mai cedeze jucători pe Areni, iar doi dintre juniorii care au evoluat pentru Foresta la Timișoara au fost luați la Cernăuți pentru a participa cu selecționata suceveană la Turneul “Celor patru regiuni”. “Si așa aveam un lot subțire, am mai pierdut doi copii care au plecat la Cernăuți, pentru că se pare, pentru unii, este mai important turneul <<Celor patru re­giuni>> decât salvarea echipei de Liga a II-a. Eu nu vreau să intru în conflict cu nimeni, dar la Cernăuți pot să ajungă în fiecare zi. Nu caut nici notorietate. Sunt un simplu angajat al clubului, cu două ore pe zi și care nu și-a luat salariul din decembrie. Nu mi-am depus însă memoriu pentru am înțeles perfect situația”, a spus Florin Cristescu.

“Din păcate, aici la Suceava nu reușim niciodată să renunțăm la aceste orgolii personale. Singurii care s-au oferit să ne ajute sunt cei de la clubul Omnia, fără de care astăzi nu mai vorbeam de Foresta”, a adăugat președintele Consiliului de Administrație, Andrei Ciutac.

“Startul acestei ediții de campionat nu ne găsește, din păcate, într-o postura tocmai comodă, fiind nevoiți să începem campionatul într-o formulă inedită, cu grupa de juniori. Acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim în acest moment pentru a spera că Suceava va avea în continuare o echipă de Liga a II-a. Suntem într-o situație delicată. Meciul cu Târgu Mureș ar fi fost greu și dacă aveam o echipă competitivă de Liga a II-a, cu atât mai mult cu cât, și sâmbătă, pe teren se vor regăsi aceiași tineri cu care ne-am prezentat la Timișoara. Am mare încredere în acești copii. Formează o generație de excepție și sunt convins că o mare parte dintre ei vor evolua și pe viitor la echipa fanion”, a spus Andrei Ciutac.

Ziua și investitorul-fantomă pe Areni

In privința cedării clubului Foresta către un investitor din afara orașului, oficialul sucevean a recunoscut că lucrurile bat pasul pe loc. “Cred că în această vară am discutat cu peste 15 persoane care s-au arătat interesate de preluarea echipei Foresta, dar am preferat să nu le dau numele până nu s-ar fi concretizat ceva. Cei cu care am vorbit în ultimele zile par mai serioși. Ne-au promis că în cel mai scurt timp vor ajunge la Sucea­va și vom vedea ce este de făcut ca acest club să-și continue activitatea. Din acest motiv am decis să începem campionatul. Noi, membrii fondatori, nu am pus niciun fel de condiție celor care vor să investească la Suceava. Nu am solicitat o sumă de bani în schimbul cedării clubului. Singurul lucru pe care le-am spus tuturor este legat de acele datorii de aproximativ 190.000 de euro pe care le are clubul. Dacă cineva este dispus să le achite, noi suntem dispuși să plecăm din Consiliul de Administrație, iar clubul să continue într-o nouă formulă. Italieni, moldoveni, nu contează, doar să aibă intenții serioase” a precizat Ciutac.

Vor să pună banii din drepturile TV gaj la Finanțe

Președintele grupării de pe Areni nu a renunțat nici la ideea reeșalonării datoriei către Fisc, pe care în încercarea de a o obține este gata să pună gaj inclusiv banii din drepturile tv pe actualul sezon. “In primul rând trebuie să stingem acea datorie la Fi­nanțe, să încercăm să accesăm bugetul și să aducem niște jucători care să ne ajute să ne îndeplinim obiec­tivul, acela de a evita retro­gra­darea. Nu am renunțat nici la ideea de a reeșalona datoriile pe care le avem către Finanțe. Așteptăm de la Federație un exemplar din contractul de vânzare al drepturile de televizare. In momentul în care vom intra în posesia lui, vom merge la Finanțe cu acel contract și cu alte bunuri pe vrem să le punem gaj. Fac pe această cale un apel către domnul director Petrică Ropotă, către domnul primar, către Consiliul Local și către toți oamenii care ne pot ajuta, să facem un efort colectiv să rezolvăm această problemă”, a mai spus Andrei Ciutac în conferința de presă de ieri. (Dănuț CHIDOVET)