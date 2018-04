FedCup: România – Elveția 3-1. Simona Halep a adus punctul decisiv

Simona Halep (1 WTA) și-a confirmat statutul de favorită în fața elvețiencei Patty Schnyder (149 WTA, 39 de ani), obținând o victorie clară: scor 6-2, 6-1. Jucătoarea noastră a început partida mult mai relaxată, s-a deplasat excelent, a fost agresivă și nu i-a permis adversarei să își facă jocul. Revenită în echipa de FedCup după o pauză de șapte ani, Schnyder a fost depășită de miza evenimentului, a greșit mult și nu a avut armele necesare pentru jocul liderului mondial. În urma acestei victorii, România conduce cu 3-0 echipa Elveției și are asigurat locul în prima Grupă Mondială a FedCup, unde va juca din nou după o pauză doi ani.

Halep s-a impus in meciul de duminica cu Patty Schnyder cu scorul de 6-2, 6-1, dupa doar o ora si 6 minute de joc.

Diferenta de valoare dintre cele doua s-a vazut de la primele schimburi de mingi, cand tineretea si exuberanta Simonei Halep, care evolua la ea acasa, in fata a peste 9.000 de oameni, au fost decisive.

Cu mingi lungi si cu raliuri bine gandite, avand in vedere ca la 39 de ani, capacitatea de rezistenta fizica a lui Schnyder era mult redusa, Halep s-a distantat pe tabela si a avut 4-1.

Aici, Patty si-a adus putin aminte de tanara care in 1998 facea doua sferturi de finala la Roland Garros si US Open si a facut si ea un prim break in set. A fost cam maxim ce putea face in aceasta prima mansa, decisa cu 6-2, dupa doar 41 de minute de joc.

Setul secund a fost doar unul de palmares, unul fara istoric, caci Halep si-a facut jocul, a avansat rapid pana la 4-0, si-a luat un timp de respiro, timp in care a pierdut un punct, singurul punct din aceasta mansa, care s-a terminat 6-1, dupa alte 25 de minute.

Romania se califica asadar intre cele mai bune 8 echipe de Fed Cup ale lumii, dupa ce in acest an am trecut de Canada tot la Cluj, in primul meci din Grupa II, pentru ca in aprilie sa depasim si selectionata Elvetiei.

Sâmbătă:

Simona Halep vs Viktorija Golubic 6-3, 1-6, 6-1

Irina-Camelia Begu vs Timea Bacsinszky 6-4, 6-1

Duminică:

Simona Halep vs Patty Schnyder 6-2, 6-1

Mihaela Buzărnescu/Sorana Cîrstea vs Viktorija Golubic/ Jil Teichmann 6-0, 0-6, 6-10