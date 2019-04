Fed Cup, semifinala: Halep, victorie dramatica la Caroline Garcia, dupa un meci de trei ore

Simona Halep a castigat un meci incredibil in fata lui Caroline Garcia in semifinalele Fed Cup, meci disputat pe zgura indoor de la Rouen, in al treilea meci de simplu, partida de un dramatism nebun, intinsa pe trei ore.

Scorul a fost 6-7 (6), 6-3, 6-4, dupa trei ore de joc intens, dramatic.

Probabil ca despre primul set se poate construi lejer o cronica separata, pentru ca povestea in sine a acestei prime manse este cu adevarat una demna de un film thriller sau de un roman de actiune extrem de bine “condimentat”. Un set pe care Caroline Garcia credea ca il are in buzunarul de la sort, in momentul in care pe tabela scorul arata 4-0.

Un scor explicabil prin desele erori nefortate ale Simonei, de pozitionarea foarte cuminte a Simonei in spatele terenului si de faptul ca Garcia a stiut exact cand si unde sa trimita mingea peste fileu, de unde de regula venea o greseala a fostului lider mondial WTA.

Lucru care insa nu s-a mai intamplat de la 0-4 incolo, caci a inceput de acolo un reviriment absolut fantastic, aproape de neinteles nici macar

