Fed Cup: Romania invinge Canada si merge in barajul de calificare

Romania a invins Canada cu 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I a tenisului feminin mondial din FedCup, dupa ce Irina Begu a castigat duminica primul meci al zilei de la Cluj, in fata lui Katherine Sebov.

Begu a castigat fara probleme in fata sportivei cu origini din Ucraina, locul 319 WTA, in doua seturi, scor 6-2, 6-4.

Jocul a durat o ora si 25 de minute si a fost controlat in cea mai mare parte de Irina, care si-a demonstrat clasa si calitatea de top 40 WTA, in fata unei jucatoare fara prea mare experienta in jocurile mari, cu miza.

Iata toate rezultatele partidei Romania – Canada, desfasurata in Sala Polivalenta din Cluj:

Sorana Cirstea – Carol Zhao 6-2, 6-2

Irina Begu – Bianca Andreescu 6-3, 6-7, 6-2

Irina Begu – Katherine Sebov 6-2, 6-4

Al patrulea meci de simplu nu se va mai disputa, dar a avut loc meciul de dublu, o partida care s-a disputat doar pentru palmares, intre Ana Bogdan/Raluca Olaru si Gabriela Dabrowski/Katherine Sebov. Canadiencele au castigat la super-tiebreak.

Romania va juca barajul de calificare in Grupa Mondiala I in perioada 21-22 aprilie 2018, cu o adversara ce urmeaza a fi stabilita printr-o tragere la sorti ce va avea loc luni.