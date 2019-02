Fed Cup. Halep o invinge pe Karolina Pliskova dupa un meci dramatic. 2-1 pentru Romania

Simona Halep a castigat o partida nebuna jucata impotriva Karolinei Pliskova, prima a zilei la Ostrava in cadrul intalnirii Cehia – Romania, contand pentru turul I al Grupei Mondiale I din Fed Cup.

Romania conduce asadar cu 2-1 la general, dupa ce Halep a facut eforturi uriase in aceasta duminica dupa-amiaza, castigand cu scorul de 6-4, 5-7, 6-4, dupa 2 ore si 37 de minute intense, chinuitoare, demne de un thriller.

Primul set a fost unul extrem de disputat intre cele doua mari sportive, rivale si vecine de clasament in ierarhia WTA, 3 si 5 fiind pozitiile pe care le ocupa Halep si Pliskova in acest moment in lume.

Un prim set in care serviciul, serviciul unu mai ales, i-a functionat de minune romancei, care a gestionat foarte bine situatiile, a stiut sa o tina mai mereu in defensiva pe Pliskova, cehoaica neputandu-si etala astfel arsenalul sau ofensiv.

Setul secund a fost un adevarat carusel al emotiilor si mai ales al break-urilor, de doua ori fiind nevoita sa revina Simona Halep de la 4-1 pentru Pliskova, pana sa faca 5-5 pe tabela si sa trimita mansa in prelungiri.

Un final de set cu 7-5 in favoarea sportivei din Cehia, care avea la un moment dat 19 erori nefortate doar in acest set, Pliskova parand total pierduta la 5-5 dupa ce condusese autoritar cu 4-1.

Setul trei, cel decisiv, a avut acelasi scenariu la inceput cu primul. Halep a facut primul break la debut, Pliskova a realizat rebreakul rapid, s-a mers apoi putin cap la cap, insa doar pana la 2-2, caci dupa aceea clasa incontestabila a fostului lider mondial WTA a iesit rapid la suprafata.

Aceasta a urcat rapid scorul la 5-2, a mai avut putine emotii cand nu a putut inchide meciul si Pliskova a venit la un singur punct in spate, dar la ultima incercare, Halep a castigat si a dus Romania cu un punct avans la general.

Daca Romania va castiga la Ostrava in deplasare, vom intalni Franta in careul de asi, cea care a trecut deja de Belgia in primul tur.

