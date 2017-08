FCSB pierde la scor cu Sporting Lisabona si e eliminata din Liga Campionilor

FCSB a fost eliminata din Liga Campionilor dupa ce a pierdut mansa retur cu Sporting Lisabona, scor 1-5. Vicecampioana va juca astfel in grupele Europa League in aceasta toamna.

Dupa 0-0 din meciul tur, FCSB a mai crezut inca o ora ca poate ajunge in grupele Ligii Campionilor, dar lusitanii s-au impus in cele din urma dupa o serie de greseli incredibile in defensiva FCSB.

Sporting a inceput mai bine, a dominat si a presat, iar deschiderea scorului a venit firesc, in minutul 13, cand Doumbia a profitat de o greseala a lui Larie si a inscris din fata portii.

FCSB a avut nevoie de doar sapte minute pentru a egala, dupa o actiune a lui Alibec, de care Morais a beneficiat si a punctat cu poarta goala.

Sporting a trecut din nou la timona si a controlat jocul, profitand de faptul ca Ovidiu Popescu, Teixeira sau Budescu erau complet iesiti din ritm.

La pauza, Dica l-a scos pe Budescu si l-a introdus pe Florin Tanase, iar FCSB a incercat sa puna presiune in startul partii secunde.

Totul s-a naruit insa in minutul 60, cand Nita a iesit gresit in marginea careului, iar Acuna a punctat cu poarta goala.

Patru minute mai tarziu, Gelson Martins i-a prins pe contraatac pe FCSB-isti si nu l-a iertat pe Nita, facand 3-1 dupa o minge pierduta de Filip.

FCSB a cazut complet din acel moment, iar in minutul 74 Bas Dost a dus scorul la 4-1 dupa o noua gafa de marcaj a defensivei ros-albastrilor.

Scorul final a fost stabilit in minutul 88, cand Battaglia a marcat din fata portii, dupa inca o faza in care Larie a fost depasit cu usurinta, iar Momcilovici era pe nicaieri.

Gruparea lui Nicolae Dica isi va afla vineri adversarele din grupele Europa League.

