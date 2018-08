FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova, in turul 3 preliminar al Europa League: Cu cine joaca si cand sunt programate meciurile

FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova sunt echipele romanesti care vor juca in turul trei preliminar al Europa League.

Dupa o victorie categorica in “dubla” din turul doi preliminar cu Rudar Velenje, FCSB o va intalni in runda urmatoare pe Hajduk Split, prima mansa urmand sa aiba loc in Croatia.

CFR Cluj, picata din Liga Campionilor, va avea o misiune mai usoara, impotriva formatiei armene FC Alashkert, cu primul joc programat tot in deplasare.

De asemenea, tot in deplasare va juca si Universitatea Craiova, intrata direct in turul trei preliminar, cu puternica formatiei germana RB Leipzig.

Prima mansa a turului trei preliminar al Europa League se va disputa pe 9 august, in timp ce returul va avea loc o saptamana mai tarziu, pe 16 august.

Toate meciurile vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.

FC Viitorul a parasit cupele europene, dupa ce a fost invinsa de echipa olandeza Vitesse Arnhem.

