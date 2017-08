FCSB, 1-1 cu Poli Iasi pe National Arena

FCSB a inregistrat doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, in partida disputata miercuri seara cu CSM Poli Iasi, pe National Arena, in cadrul etapei a 5-a a Ligii 1.

Oaspetii au deschis scorul in prima repriza, prin Platini, iar jucatorii lui Nicolae Dica au egalat dupa pauza, printr-un penalti transformat de Gnohere.

In fata a doar 5 mii de spectatori veniti sa-si vada echipele favorite la o ora de Champions League, FCSB si CSM Poli Iasi au oferit o partida antrenanta, cu multe ocazii, in special in partea secunda.

Nicolae Dica l-a aruncat in teren inca din primul minut pe nou-venitul Golofca, insa iesenii au fost cei care au deschis scorul, dupa doar 9 minute, prin jucatorul cu nume legendar Platini. Acesta a profitat de o balbaiala a lui Balasa si l-a invins pe Nita cu un sut plasat.

Sub ochii lui Romario Benzar si Dragos Nedelcu, transferati chiar azi de la Viitorul, vicecampioana Romaniei s-a aruncat in atac, dar scorul la pauza a fost 0-1.

Dupa pauza, Dica i-a aruncat in teren pe Gnohere si Teixeira, iar atacantul francez a punctat dupa numai 11 minute, dintr-un penalti dictat ca urmare a unui hent in careu al lui Almeida.

“Ros-albastrii” au continuat sa preseze, in cautarea golului victorios, dar Alibec, Gnohere sau tanarul Daniel Benzar n-au reusit sa-l invinga pe Kelava, iar Iasi-ul lui Flavius Stoican produce surpriza. O surpriza care putea fi chiar de 3 puncte, daca pe final Spataru nu se pierdea cand a ramas singur cu Nita.

11 puncte are FCSB dupa 5 etape, in timp ce CSM Poli Iasi ajunge la 5 puncte.

