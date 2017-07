FC Voluntari castiga Supercupa Romaniei. 1-0 cu Viitorul

FC Voluntari castiga in premiera Supercupa Romaniei, dupa ce a dispus in marele meci de campioana Romaniei Viitorul Constanta, scor 1-0, intr-o partida disputata la Botosani.

Singurul gol a fost reusit de Costin Lazar in minutul 12.

Cei de la Voluntari au inceput perfect acest meci, cu un gol marcat in minutul 12. Costin Lazar a fost autorul, cu o lovitura de cap superba, ulterior unei centrari a lui Marinescu, de pe flancul drept.

A fost o prima repriza mult mai buna per total facuta de ilfoveni, care au stiut sa blocheze toate culoarele in aparare si sa intepe pe alocuri in ofensiva defensiva campionilor.

Campioni care au ramas si in 10 oameni in minutul 31, dupa ce Vana primea stupid al doilea galben si vedea vestiarele mai devreme comparativ cu colegii sai.

Voluntariul a fost, dupa pauza, echipa mai tematoare am putea spune, paradoxal daca ne gandim la avantajul numeric din teren. Viitorul a prins curaj si a avut cateva sanse de gol.

Ocazii ratate si Viitorul, oricat a incercat sa mai atace poarta lui Balauru, nu a reusit sa mai puna probleme.

FC Voluntari castiga Supercupa Romaniei in premiera si obtine al doilea trofeu din istoria clubului in doua luni, dupa Cupa Romaniei obtinua in finala cu Astra, la penaltiuri.

In plus, Claudiu Niculescu devine singurul om din Romania cu Supercupa castigata atat ca jucator, cu Dinamo, cat si ca antrenor.

