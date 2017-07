Fantasticul Federer castiga Wimbledonul. Moment ciudat cu Cilic in timpul finalei

Roger Federer s-a impus duminica pentru a 8-a la turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

Tenismenul elvetian in varsta de 35 de ani l-a invins in finala pe croatul Marin Cilic, in trei seturi, scor 6-3, 6-1, 6-4.

O ora si 41 de minute a durat finala dintre cei doi, care a fost marcata in setul doi de un moment ciudat, atunci cand favoritul numarul 6, Marin Cilic, a inceput sa planga la marginea terenului.

O victorie usoara obtinuta de Fedex, una fara istoric chiar. Cilic a contat doar in primele game-uri ale primului set, unul care a tinut totusi doar 35 de minute.

Setul II ne-a aratat un Cilic daramat fizic si chiar psihic. La 3-0 in favoarea lui Federer, Cilic a luat loc pe banca si a inceput sa planga. A cerut interventia medicului, dar n-a primit ingrijiri medicale. Setul a fost castigat cu usurinta de elvetian, in doar 25 de minute.

In pauza dintre seturile II si III, Cilic a primit ingrijiri medicale la talpa stanga si a parut ca si-a revenit. A fost doar un simplu foc de paie, pentru ca Federer a inchis partida fara nicio emotie.

Un Marin Cilic vizibil dezamagit a declarat, la finalul intalnirii, ca “atat a putut sa faca” in aceasta finala.

“Atat am putut face. A fost o calatorie minunata pana in finala, am jucat un tenis de calitate. Sper sa revin, pentru a castiga acest titlu”, a spus Cilic, in lacrimi.

Federer a tinut sa-l felicite pe Cilic si sa-l incurajeze: “Tenisul e crud cateodata, dar Marin e un erou. Il felicit pentru ce a reusit pana aici si ar trebui sa fie mandru ca a ajuns in finala. E pacat ca nu s-a simtit bine din punct de vedere fizic in finala, dar trebuie sa fie mandru pentru ce a facut pana acum”, a declarat Federer, care apoi a tinut sa faca o gluma: “Trebuie sa-mi iau o pauza si mai mare ca sa joc si mai bine”.

In ceea ce priveste performanta fantastica realizata: “E un moment magic. Nu credeam ca voi mai putea ajunge in finala, dar uite ca am reusit. Sunt fericit, pentru ca am tot visat la acest titlu. Ma voi intoarce la anul sa-mi apar trofeul”, a conchis elvetianul.

Al 8-lea succes pentru Federer la Wimbledon, singurul tenismen din istorie care reuseste asa ceva. La 35 de ani, fara set pierdut…

Cu acest succes, fostul numar 1 mondial ajunge la 19 turnee de Grand Slam castigate la simplu in cariera sa.

3 e locul pe care Federer il va ocupa incepand de luni in ierarhia ATP.

