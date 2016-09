Europa League: Steaua, egal pretios cu Villarreal

Steaua a obtinut o remiza pretioasa scor 1-1, in fata spaniolilor de la Villarreal, in etapa a doua a grupelor Europa League.

Vicecampioana Romaniei a obtinut astfel primul ei punct in Grupa L, avand in continuare sanse reale de calificare in primavara europeana.

Partida de pe National Arena a inceput, oarecum asteptat, cu oaspetii in atac, spaniolii reusind chiar sa deschida scorul dupa primele ocazii ratate.

Borre a avut o incursiune frumoasa si a marcat cu un sut printre picioarele lui Nita.

Steaua reusit sa revina rapid pe tabela, Sulley Muniru restabilind egalitatea in minutul 19, ghanezul profitand de o gafa a portarului advers.

“Ros-albastrii” au avut o sansa uriasa de a se desprinde, insa sutul lui William De Amorim a lovit transversala portii aparata de Fernandez.

Forcingul Stelei a continuat si, in minutul 50, echipa din Romania ar fi putut primi un penalti dupa un hent comis de un jucator al celor de la Villarreal, insa arbitrul a acordat doar corner.

Finalul a fost unul incendiar, cu ocazii mari de ambele parti, insa, pana la urma, jocul s-a incheiat cu o remiza echitabila.

