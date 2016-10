Europa League: Steaua, 1-1 cu FC Zurich

Steaua a terminat la egalitate, scor 1-1, cu FC Zurich, intr-un meci din grupa L a Europa League.

Desi evolueaza in liga a doua din Elvetia, FC Zurich a avut o prestatie lipsita de teama in fata unei echipe a Stelei, care s-a chinuit din nou.

Elvetienii si-au creat inca din startul meciului mai multe situatii periculoase, dar portarul Florin Nita a fost din nou erou si a salvat miraculos.

In schimb, Steaua a ratat o ocazie uriasa in prima repriza, prin Adi Popa, care a reluat in bara laterala din 15 metri.

Popa a mai trimis o data in bara si in partea secunda si si-a consolidat statutul de om al meciului printr-o centrare ideala catre Golubovici in minutul 63, la golul de 1-0.

Varful bosniac a marcat primul sau gol la Steaua cu o reluare din fata portii, dintr-o centrare ideala a lui Adi Popa.

Steaua s-a retras insa inexplicabil dupa marcarea golului, iar elvetienii si-au creat ocazie dupa ocazie.

Egalarea a venit firesc in minutul 85, cand Kone a reluat in plasa la o centrare din partea dreapta.

In celalalt meci din grupa, Osmanlispor a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Villarreal. Golurile turcilor au fost reusite de Raul Rusescu.

Clasamentul dupa trei etape arata astfel: 1. Villarreal 5p, 2. Osmanlispor 4p, 3. FC Zurich 4p, 4. Steaua 2p.

Etapa urmatoare, Steaua se va deplasa in Elvetia, pentru a se duela cu FC Zurich, pe 3 noiembrie de la 22:05.