Europa League: Meciuri de foc in mansa secunda a optimilor

Joi seara se vor disputa meciurile din mansa secunda a optimilor de finala din Europa League.

Capul de afis va fi tinut de confruntarea dintre Arsenal si AC Milan, chiar daca in tur “tunarii” s-au impus cu 2-0 in Italia.

Lazio, care in runda precedenta a eliminat-o pe FCSB, va avea o misiune extrem de grea in Ucraina, dupa ce in tur a inregistrat doar un 2-2 cu Dinamo Kiev.

Dar iata programul meciurilor din mansa retur a optimilor Europa League:

de la ora 18:00

Lokomotiv Moscova – Atletico Madrid (in tur 0-3)

de la ora 20:00

Athletic Bilbao – Olympique Marseille (in tur 1-3)

Dinamo Kiev – Lazio (in tur 2-2)

Viktoria Pkzen – Sporting Lisabona (in tur 0-2)

Zenit St. Petersburg – RB Leipzig (in tur 1-2)

de la ora 22:05

Arsenal – AC Milan (in tur 2-0)

Olympique Lyon – TSKA Moscova (in tur 1-0)

FC Salzburg – Borussia Dortmund (in tur 2-1).