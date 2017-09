Europa League: FCSB, victorie mare in Elvetia, cu Lugano

FCSB a obtinut o victorie mare in grupele Europa League, vicecampioana impunandu-se in Elvetia, pe terenul celor de la FC Lugano.

Condusi cu 1-0, elevii lui Dica au revenit foarte bine in repriza secunda si s-au impus cu scorul de 2-1.

Partida disputata pe un stadion mai mult gol, Lugano fiind “exilata” de UEFA in Lucerna, a avut doua reprize diametral opuse.

In prima parte, ultima clasata din Elvetia a dominat pe alocuri autoritar si a reusit sa inscrie prin Bottani inca din minutul 14. “Decarul” lui Lugano a fost scapat din marcaj de Ovidiu Popescu si a punctat cu un sut in forta, sub transversala.

Cu cinci minute inainte de pauza gazdele puteau lovi din nou, insa sutul frumos al lui Mariani a lovit bara portii lui Nita.

Dica a schimbat la pauza introducandu-l pe Dennis Man, iar pustiul a fost decisiv.

Mai intai, a pasat cu mult noroc pentru Budescu, iar acesta a restabilit egalitatea cu un sut superb, din unghi, iar sperantele romanilor au renascut.

In minutul 64, acelasi Man a deviat excelent pentru Benzar, jucatorul adus de la Viitorul lui Hagi a centrat foarte bine pentru Morais, care a pus latul pentru 2-1 si, in final, trei puncte extrem de importante.

In urma acestei victorii, FCSB este lider detasat in Grupa G a Europa League, cu maxim de puncte dupa meciuri.

