Europa League: Astra invinge pe Austria Viena in deplasare si e aproape de primavara europeana

Astra Giurgiu are in continuare sanse de calificare in primavara europeana dupa victoria de pe terenul Austriei Viena, scor 2-1.

Formatia lui Marius Sumudica a fost condusa din minutul 57, dupa un gol al lui Lukas Rotpuller, dar a izbutit sa intoarca rezultatul.

Giurgiuvenii au reintrat in joc si cu ajutorul eliminarii lui Alexander Greunwald, din minutul 65.

Sumudica a avut mana buna, l-a introdus pe teren pe Florea, iar acesta a adus egalarea in minutul 78. Cu cateva minute inainte, Budescu lovise bara, iar Alibec ratase o mare sansa.

Golul victoriei i-a apartinut lui Budescu, in minutul 87, din lovitura de la 11 metri.

In cealalta partida din grupa, AS Roma a invins cu 4-1 Viktoria Plzen.

Dupa cinci etape, clasamentul arata astfel: 1. AS Roma 11 puncte, 2. Astra Giurgiu 7p, 3. Austria Viena 5p, 4. Viktoria Plzen 3p.

Ultima runda va avea loc pe 8 decembrie, de la ora 20:00. Atunci vom avea meciurile Astra – AS Roma si Plzen – Austria Viena.

In partida cu AS Roma, Astra nu se va putea baza pe Geraldo, suspendat pentru cumul de cartonase.