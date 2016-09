Europa League: Astra, infrangere umilitoare la Roma

Astra Giurgiu a suferit o infrangere umilitoare pe terenul celor de la AS Roma, campionii Romaniei avand o evolutie care reflecta din plin scorul de pe tabela.

Italienii s-au impus cu un neverosimil 4-0, la capatul unui joc in care giurgiuvenii au avut numai doua ocazii.

Surprinzator, intalnirea de pe “Olimpico” a inceput cu o mare ocazie a Astrei, Nicoara, scapat singur cu Becker, sutand insa de doua ori in blocajul portarului Romei.

Dupa ce a scapat fara gol incasat, formatia lui Spaletti s-a dezlantuit si a facut spectacol in fata unei Astre apatice.

Strootman a deschis scorul in minutul 15, din centrarea perfecta a lui Totti, iar Fazio a dublat avantajul de pe tabela in prelungirile primei reprize.

A fost un sut puternic a lui Totti, Lung junior a respins balonul in transversala, iar din careul mic, Fazio a “sters” mingea cu un luft de zile mari, insa suficient pentru ca aceasta sa intre in plasa.

In debutul partii secunde scorul a devenit 3-0, dupa ce Fabricio a deviat in propria poarta balonul centrat bine de catre Perotti.

Salah a inchis tabela in minutul 54, trimitand pe langa Silviu Lung mingea pasata exceptional de catre acelasi Totti.

A doua mare ocazie a Astrei a aparut in minutul 81, atunci cand Niculae a pasat bine in adancime pentru Alibec, insa sutul acestuia a fost blocat de un Becker in zi mare.

In afara celor doua ocazii, Astra a fost o echipa care nu si-a propus decat sa se apere cu doua linii, singurul jucator avansat fiind un Alibec care a gresit extrem de mult.

