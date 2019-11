Elina Svitolina, prima finalista de la Turneul Campioanelor. Bencic s-a retras in decisiv, accidentata

Elina Svitolina s-a calificat, sambata, in finala Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China).

Campioana de anul trecut a avansat in ultimul act dupa ce adversara sa din semifinale, elvetianca Belinda Bencic, a abandonat in setul trei.

5-7, 6-3, 4-1 a fost scorul in momentul in care Bencic, accidentata la piciorul drept inca din primul set, a hotarat ca nu mai are rost sa continue.

E cea de-a patra victorie din tot atatea meciuri jucate la acest turneu pentru tenismena din Ucraina.

In finala, Elina Svitolina o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.