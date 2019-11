E oficial. Mirel Rădoi, noul selecționer al României

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că prima reprezentativă a țării va intra într-o nouă eră, aceea în care selecționer va fi Mirel Rădoi.

“Comitetul Executiv m-a mandatat să negociez cu Mirel Rădoi preluarea mandatului de selecționer. Astăzi (n.r. marți), am avut o susținere unanimă din partea Comitetului Executiv. Vom discuta aceste aspecte, vom avea și o conferință de presă la care va participa și Mihai Stoichiță

Nu este un mandat pe termen scurt, nu este un mandat doar pentru un meci sau două meciuri, este un mandat care propune un proces de construcție la nivelul echipei naționale, pe cel puțin doi ani, cu câteva obiective intermediare.

Sunt sigur că reprezintă cea mai bună variantă pentru echipa națională, luând în considerare că Mirel Rădoi va conduce naționala și la Olimpiada din 2020. O să-l las pe Mirel Rădoi să anunțe staff-ul. Am discutat însă detalii despre noul staff.

Mirel Rădoi a fost varianta numărul unu și mă bucur că suntem în această situație, ceea ce nu s-a întâmplat acum doi ani. Primul principiu a fost că nu vom discuta cu un antrenor atât timp că avem deja un antrenor sub contract. Vă infirm că am discutat cu alți antrenori. Un alt principiu face referire la faptul că atunci când discuți cu un antrenor să nu discuți și cu alții. Mirel Rădoi are experiența de a ne califica și a și demonstrat-o în meciuri decisive. Apoi a urmat parcursul de la Campionatul European U21. Vă amintesc că primul meci oficial al lui a fost cu Portugalia, când am reușit să câștigăm cu 2-1. Prin urmare, Mirel a reușit deja să demonstreze aceste lucruri, în primul rând ca selecționer

Mirel reprezintă cea mai bună variantă atât pentru meciul cu Islanda, cât și pentru meciul din finala barajului pentru EURO 2020. Da, consider și personal că Mirel Rădoi este cea mai bună variantă pentru postul de selecționer. Dacă Mirel Rădoi ar fi refuzat această variantă, atunci am fi mers mai departe”, a spus Răzvan Burleanu.

Ultima șansă de calificare a României la Euro 2020 este barajul din Liga Națiunilor, unde va întâlni în semifinale echipa Islandei.

Mirel Rădoi are în palmares 67 de meciuri pentru echipa națională a României, pentru care a marcat două goluri. Ca fotbalist, a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale la Steaua București, între anii 2000-2009, Al-Hilal Riyadh, între 2009 și 2011, Al-Ain, între anii 2011-2014.

Începând din martie 2018, Rădoi a ocupat funcția de manager sportiv al echipei naționale U21 a României, iar în luna august a aceluiași an a preluat banca tehnică, după ce Daniel Isăilă a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită. A reușit să califice reprezentativa Under 21 la EURO 2019, unde a ajuns până în semifinalele competiției, performanță ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.

În total, pe banca selecționatei U21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reușind să câștige 9 dintre ele și să bifeze trei remize.

