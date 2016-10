Dominika Cibulkova a castigat Turneul Campioanelor din Singapore

Dominika Cibulkova a castigat marele Turneu al Campioanelor de la Singapore, dupa o finala de poveste cu Angelique Kerber, duminica la pranz, scor 6-3, 6-4 in fata liderului mondial WTA.

Partida a durat o ora si 18 minute, aceasta fiind o revansa pe care slovaca i-a administrat-o sportivei din Germania dupa infrangerea din faza grupelor, chiar la debut, cand Kerber castiga cu 2-1 la seturi.

Iata ceea ce a declarat Dominika Cibulkova la finalul acestei partide:

“Nu sunt cuvinte pentru a descrie ceea ce simt acum. Sa vin pentru prima data la Singapore si sa castig acest Turneu. Am avut putin noroc la acea minge de meci, cu mingea venita din fileu, a cazut in terenul ei si a fost cel mai frumos moment din viata mea. Dupa 2 partide pierdute in grupe am fost pregatita mental, incepand cu meciul cu Halep, am fost si putin norocoasa pe final, calatoria a fost minunata, multumesc tuturor pentru sprijin”, puncta cu lacrimi in ochi Cibulkova.

Locul 8 WTA a invins-o pe lidera mondiala Angelique Kerber si a castigat in premiera Turneul Campioanelor.

Cibulkova are 27 de ani si are 4 trofee castigate in 2016. De pe locul 8 mondial, cu aceasta victorie, slovaca incheie anul pe 5 WTA.