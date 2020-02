Djokovici triumfa a opta oara la Australian Open. Finala de cinci stele cu Dominic Thiem

Novak Djokovici a castigat pentru a opta oara turneul de Mare Slem de la Australian Open, dupa o finala realmente fabuloasa, cu un tenis de mare calitate, in care sarbul l-a invins la limita pe Dominic Thiem din Austria.

Dupa fix patru ore de joc, sarbul s-a impus cu scorul de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, ramanand cu un bilant fara nicio finala pierduta, 8 din 8 castigate. Thiem a pierdut aici a treia sa finala de GS, dupa cele doua esecuri de la Roland Garros, ambele la Rafa Nadal.

Primul set a fost unul in care Nole Djokovici s-a desprins repede pe tabela, a parut ca are un nivel uluitor de joc la 4-1, dar Dominic Thiem a reechilibrat rapid setul, a facut trei game-uri la rand si la 4-4 parea ca asistam la un nou meci.

Si mansa secunda a stat sub semnul unui echilibru perfect, o mansa si ea decisa pe final, la 4-5 mai exact, cand Djokovici a fost pentru a doua oara avertizat de arbitrul de scaun din Franta, a pierdut un prim serviciu, s-a enervat si a pierdut setul cu acelasi scor ca si primul.

La pauza dintre seturi, Djokovici a facut si o criza de nervi la adresa lui Dumusois, reprosandu-i acestuia ca tine neaparat sa devina vedeta acestei intalniri:

A urmat un set controlat in mod categoric de austriacul Dominic Thiem, care a avut un tenis sclipitor, de reala calitate, profitand e drept si de momentele de slabiciune ale lui Djokovici, vizibil nervos, descumpanit, deranjat de interventiile de mai sus ale arbitrului. Setul s-a terminat 6-2 dupa 47 de minute.

Insa doar aceste doua seturi i-au apartinut lui Thiem, caci fostul lider mondial a stiut, ca de obicei ca nimeni altul, cum sa-si ridice nivelul, mai ales pe plan mental, dar si ca joc, dominand ultima parte a setului 4, pe care l-a si castigat cu scorul de 6-3.

S-a intrat in decisiv, acolo unde sarbul a facut break iarasi devreme si l-a mentinut cu multa tarie sufleteasca pe intreg parcursul acestei manse atat de lungi si de chinuitoare. Meciul s-a terminat dupa 4 ore, cu 6-4 in decisiv, iar Nole triumfa din nou la Melbourne, unde este neinvins in finale, urcand in acelasi timp si pe locul 1 ATP, in dauna lui Rafa Nadal, cu 9720 de puncte la activ.

