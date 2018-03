Dinamo, eliminata de CSU Craiova din Cupa Romaniei. “Cainii rosii” nu vor juca in cupele europene

Dinamo a fost eliminata de CSU Craiova in sferturile de finala din Cupa Romaniei si va rata prezenta in cupele europene. La primul meci cu Florin Bratu pe banca, dinamovistii au pierdut cu 1-0 pe un teren execrabil.

In fata a peste 25 de mii de spectatori, CSU Craiova a atacat in valuri inca din primele minute, in timp ce Dinamo s-a multumit sa stea cat mai organizata in defensiva.

Scorul la pauza a fost 0-0, dar asta i se datoreaza in mare masura lui Penedo, care a avut doua interventii extraordinare in fata lui Alexandru Mitrita.

Portarul panamez a gresit insa in minutul 56, cand a iesit ezitant, iar Nicusor Bancu a trecut de el si a inscris in poarta goala.

Dinamo a fost mai prezenta in atac dupa primirea golului, a incercat sa obtina egalarea, dar si-a creat o singura mare ocazie de gol, prin Pesici, si a parasit astfel Cupa Romaniei.

S-au mai calificat in semifinalele Cupei Romaniei formatiile Gaz Metan Medias si FC Hermannstadt.

In celalalt sfert de finala se intalnesc FC Botosani si CSM Poli Iasi, martea viitoare de la ora 17:30.