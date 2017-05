Dinamo castiga controversat la Cluj si urca pe primul loc in clasamentul Ligii 1

Dinamo s-a impus cu 3-0 in deplasarea disputata sambata seara la CFR Cluj, in etapa a 9-a a playoff-ului Ligii 1.

Steliano Filip (min.50), Sergiu Hanca (min.87) si Claudiu Bumba (min.90+6 – penalti) au marcat cele trei goluri ale gruparii “ros-albe”.

In urma acestui succes, “cainii” au urcat pe primul loc in clasament, cu 39 de puncte, unul mai mult decat Viitorul si FCSB, care au insa un meci in minus disputat.

Partida din Gruia ridica insa mari semne de intrebare in privinta arbitrajului, clujenii reclamand un fault asupra portarului la primul gol si o lovitura de la 11 metri neacordata.

Dupa o prima repriza modesta, lipsita de ocazii de gol, partida s-a incins in partea secunda.

La 5 minute de la reluarea jocului, portarul clujenilor, Marc, s-a izbit de Filip, a scapat mingea, iar fundasul stanga dinamovist a inscris in poarta goala. Clujenii au protestat si au cerut un fault in atac, dar arbitrul Marius Avram a validat reusita.

O alta faza controversata s-a petrecut in minutul 72, cand Lopes a fost faultat in careu de Filip, insa Avram a lasat jocul sa continue.

Pe final, Dinamo a mai punctat de doua ori, prin Hanca (min.87), dupa ce a trecut spectaculos de Larie si a plasat mingea la coltul lung, si Bumba (min.90+6), dintr-un penalti dictat ca urmare a unui fault asupra lui Bawab.

Dupa fluierul final, Lopes a sarit la Avram si a fost eliminat.

Victorie controversata pentru “caini”, dar o victorie care aduce 3 puncte, cu care trupa lui Cosmin Contra urca, cel putin provizoriu, pe primul loc in clasamentul Ligii 1.

In ultima etapa, programata sambata viitoare, gruparea din Soseaua Stefan cel Mare va juca pe teren propriu cu Astra Giurgiu.