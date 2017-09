Dan Petrescu a refuzat oferta de a prelua nationala Romaniei. Contra, urmatorul pe lista favoritilor

Dan Petrescu ar fi refuzat oferta primita din partea Federatiei Romane de Fotbal de a deveni noul selectioner al Romaniei, dupa demiterea lui Christoph Daum.

Aflat sub contract pana in 2019 cu CFR Cluj, Dan Petrescu s-a intalnit totusi cu presedintele FRF, Razvan Burleanu, dar l-a informat pe acesta ca declina oferta de a prelua nationala Romaniei, sustine presedintele gruparii din Gruia, Iuliu Muresan.

“Dan Petrescu ramane la CFR Cluj. S-a intalnit cu Razvan Burleanu, dar a hotarat sa nu plece de la noi. Mi-a spus ca nu s-a simtit nicaieri ca aici”, a anuntat Iuliu Muresan la Sport.ro.

Potrivit Digi Sport, FRF i-ar fi propus lui Dan Petrescu un salariu anual de 300.000 de euro, plus un bonus de 500.000 de euro, in cazul in care nationala s-ar califica la Campionatul European din 2020.

In aceste conditii, urmatorul antrenor pe lista Federatiei e Cosmin Contra, de la Dinamo.

“Gurita” are o clauza de reziliere in contractul cu gruparea din Soseaua Stefan cel Mare de doar 60.000 de euro. In plus, relatia cu conducerea lui Dinamo nu e buna, iar rezultatele din startul acestui sezon sunt departe de asteptari.

Cosmin Contra (41 de ani) ii pregateste pe “caini” de la inceputul acestui an. Inainte, le-a mai antrenat pe Politehnica Timisoara, Fuenlabrada, Petrolul Ploiesti, Getafe, Guangzhou si Alcorcon.