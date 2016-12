Cupa “Moș Crăciun” va strânge la Suceava peste 1.000 de copii

Cea de-a X-a ediție a competiției va avea loc între 16 și 18 decembrie. La start vor fi prezente 74 de echipe, care se vor întrece la șase categorii de vârstă: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 și 2010. Printre altele, în cursa pentru trofee s-au înscris și opt cluburi din Republica Moldova

Municipiul Suceava va găzdui în perioada 16-18 decembrie cea de a X-a ediție a Cupei “Moș Crăciun” la fotbal pentru copii. Organizată de clubul local ACS Juniorul, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Suceava și Federația Română de Fotbal, competiția din acest an va reuni la start un număr record de participante, 74 de formații urmând să se înfrunte la cele șase categorii de vârstă: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 și 2010.

Cupa Moș “Crăciun” se va desfășura în trei locații,diferite, balonul de la USV, terenul sintetic al complexului Zamca și sala LPS.

“Iată că au trecut zece ani de la prima ediție și Cupa Moș Crăciun a ajuns un turneu de tradiție în România. In acest an, așteptăm peste 1.000 de copii la Suceava, iar din acest punct de vedere este un record. Chiar am fost nevoiți să refuzăm unele cluburi pentru că nu mai avem locuri. Vor fi peste 160 de meciuri în cele trei zile”, a precizat promotorul Cupei “Moș Crăciun”, Ciprian Anton.

La ediția a X-a a Cupei “Moș Crăciun” vor participa și opt clu­buri din Republica Moldova, este vorba de Petrocub Chișinău, Dacia Chișinău, FC Ialoveni, FC Buiucani, FC Chișinău, CSS Strășeni, Codru Lozova și Sportul Chișinău. Județul nostru va fi reprezentat în competiție tot de opt cluburi: Juniorul Suceava, Foresta Fălticeni, Junior Câmpulung, Dorna Vatra Dor­nei, LPS Suceava, Omnia Su­­ceava, Luceafărul Bucovina Su­ceava și Cenizia Rădăuți. (Dănuț CHIDOVET)