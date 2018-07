Cupa Mondiala: Suedia trece la limita de Elvetia si se califica in sferturi

Suedia este cea de-a saptea sfert-finalista a Cupei Mondiale, nordicii reusind sa se impuna la limita in fata Elvetiei.

Partida de la Sankt Petersburg a fost una sub nivelul de pana acum al turneului final, cele doua formatii aratand destul de putin fotbal.

Elvetia a fost ceva mai insistenta in debut, insa doua sanse irosite nonsalant de suedezi au facut ca jocul sa se inchida.

Au urmat minute bune de plimbat mingea in zona mediana ceea ce a facut ca publicul neutru din tribune sa huiduie la un moment dat.

Golul a fost inscris in minutul 67, atunci cand “decarul” Forsbeg si-a incercat norocul cu un sut pe jos de la marginea careului, iar Akanji a deviat nefericit si l-a pacalit pe portarul Sommer.

Au urmat minute in care elvetienii au atacat parca fara cap, actiunile lor terminandu-se undeva la 20 de metri de poarta.

Pe final, in urma unui contraatac, arbitrul a dictat penalti pentru Suedia si eliminarea lui Lang, insa a constatat urmarind reluarile ca faultul nu a fost in interiorul careului. S-a aratat lovitura libera din 16 metri si eliminare, iar minutele trecute au adus si fluierul de final.

Suedia merge in sferturi fara sa straluceasca, insa a aratat inca o data ca are o defensiva care poate face diferenta in partidele echilibrate.

