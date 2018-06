Cupa Mondiala 2018: Uruguay invinge Rusia cu 3-0

Uruguay a castigat cu usurinta meciul cu Rusia, scor 3-0, disputat luni in ultima etapa a Grupei A de la Cupa Mondiala 2018.

In urma acestui succes, sud-americanii au terminat grupa pe primul loc, cu maxim de puncte (9).

Cu cate 6 puncte obtinute in primele doua partide, Uruguay si Rusia erau calificate deja in optimi inaintea meciului direct, astfel ca singura miza pusa in joc a fost prima pozitie in clasament.

Partida de la Samara a fost insa la discretia sud-americanilor, care au controlat partida din primul pana in ultimul minut.

Primul gol al intalnirii a fost reusit de Luis Suarez, in minutul 10, dintr-o lovitura libera de la 17 metri, executata pe jos.

Minutul 23 a adus cel de-al doilea gol al meciului. Laxalt a sutat de la distanta, mingea la lovit pe Cheryshev si l-a pacalit astfel pe Akinfeev.

Pana la pauza, rusii au ramas si in 10 jucatori, dupa ce fundasul dreapta Smolnikov a vazut cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu, dupa un fault din spate asupra lui Laxalt.

Dupa pauza, rusii au incercat sa revina in meci, insa fara succes, ajungand cu greu la poarta lui Muslera.

Uruguayenii au mai inscris o data, prin Cavani, in minutul 90, cu o reluare din apropiere, dupa o minge respinsa in prima faza de Akinfeev la o lovitura de cap a lui Godin.

Uruguay incheie astfel pe primul loc in Grupa A si va juca in optimi cu ocupanta locului doi din Grupa B. De partea cealalta, rusii termina pe doi si vor juca impotriva castigatoarei Grupei B.

In Grupa B, a carei ultima etapa se va disputa luni seara, favorite la calificare sunt Spania si Portugalia.

