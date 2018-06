Cupa Mondiala 2018: Rezultatele de marti, clasamentele grupelor si programul de miercuri

Trei meciuri s-au disputat marti la Cupa Mondiala din Rusia.

In Grupa H s-au disputat primele jocuri, ambele incheiate cu cate o surpriza, in timp ce in Grupa A am avut primul meci din etapa a doua.

Dar iata rezultatele inregistrate marti la turneul final din Rusia:

GRUPA H

Columbia – Japonia 1-2 (Quintero ’39 / Kagawa ’6 – penalti, Osako ’73)

Polonia – Senegal 1-2 (Krychowiak ’86 / Cionek ’37 – autogol, Niang ’60)

Clasament: 1. Japonia – 3 puncte, 2. Senegal – 3 puncte, 3. Polonia – 0 puncte, 4. Columbia – 0 puncte.

GRUPA A

Rusia – Egipt 3-1 (Fathi ’47 – autogol, Cheryshev ’59, Dzyuba ’62 / Salah ’73 – penalti)

Celalalt meci din grupa, Uruguay – Arabia Saudita, se va disputa miercuri.

Clasament: 1. Rusia – 6 puncte (2 jocuri), 2. Uruguay – 3 puncte (1 joc), 3. Egipt – 0 puncte (2 jocuri), 4. Arabia Saudita – 0 puncte (1 joc).

Programul zilei de miercuri:

15:00 Portugalia – Maroc (Grupa B)

18:00 Uruguay – Arabia Saudita (Grupa A)

21:00 Spania – Iran (Grupa B)