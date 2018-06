Cupa Mondiala 2018: Franta castiga din nou la limita si se califica in optimi

Franta s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale dupa o noua victorie la limita in Grupa C de la turneul final.

Dupa ce au trecut cu 2-1 de Australia, francezii au reusit sa invinga joi si reprezentativa statului Peru, scor 1-0.

Intalnirea disputata in Ekaterinburg a inceput intr-o nota echilibrata, cu un usor plus pentru sud-americani, care aveau tot interesul sa forteze o victorie.

Pustiul Mbappe a deschis scorul in minutul 34, atunci cand a trimis simplu in plasa un balon deviat de portarul peruan dupa un sut al lui Olivier Giroud, el devenind cel mai tanar marcator de la un turneu final.

Francezii au mai avut doua sanse mari pana la pauza, ambele irosite, insa Peru a ratat cea mai mare ocazie a meciului, sutul lui Sanchez din minutul 51 catapultand balonul la increngatura barelor portii aparata de Lloris.

Pe masura ce ne apropiam de final jucatorii lui Deschamps au inceput sa traga de timp la modul evident, iar aceasta tactica le-a iesit de minune, ei reusind sa se impuna in cele din urma in stil italian.

Franta merge mai departe in optimi.

