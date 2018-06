Cupa Mondiala 2018: Brazilia castiga in prelungiri meciul cu Costa Rica

Brazilia a castigat greu, scor 2-0, partida disputata vineri cu Costa Rica, in Grupa E de la Cupa Mondiala 2018.

Ambele goluri ale nationalei sud-americane au fost inscrise in prelungiri.

Dupa remiza chinuita contra Elvetiei, principala favorita la castigarea turneului final din Rusia a oferit o noua prestatie dezamagitoare si a fost la doar cateva minute de un rezultat rusinos.

Neymar si compania au tras din greu pentru a obtine cele trei puncte impotriva unei nationale organizate si care nu i-a lasat pe jucatorii carioca sa se apropie de poarta lui Keylor Navas in prima repriza.

Fotbalistii brazilieni au revenit mult mai decisi de la cabine si au fost aproape de deschiderea scorului, insa Neymar si Gabriel Jesus n-au reusit sa-l invinga pe goalkeeperul lui Real Madrid.

A reusit in schimb Coutinho, in minutul 90+1, cu un sut din cativa metri, dupa un duel aerian castigat in careul advers de nou intratul Firmino.

Neymar avea in cele din urma sa-si treaca si el numele pe tabela in minutul 90+7, cu o reluare din fata portii in urma unei centrari excelente a lui Douglas Costa.

Brazilia castiga chinuit, dar ajunge la 4 puncte in doua meciuri si ar trebui sa ii ajunga o remiza in ultima etapa, cu Serbia, pentru a merge mai departe.

De partea cealalta, cu 0 puncte in doua meciuri, Costa Rica e deja eliminata din competitie.

