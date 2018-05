CSM Bucuresti castiga finala mica a Ligii Campionilor la handbal feminin

CSM Bucuresti a castugat cu foarte mari emotii finala mica a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Dupa infrangerea suferita sambata in primul meci din Final Four, scor 20-26 cu Gyor, “tigroaicele” s-au impus duminica in fata rusoaicelor de la Rostov Don cu 31-30 si au incheiat competitia pe locul al treilea.

Este aceeasi pozitie ocupata si in editia de anul trecut a Champions League.

Campioana Romaniei a inceput foarte bine partida, reusind sa se distanteze inca din primele minute in fata unei adversare care a folosit mai multe jucatoare din linia a doua.

Diferenta de pe tabela a fost chiar si de 8 goluri, iar scorul la pauza a fost de 19-14 in favoarea jucatoarelor noastre.

Rostov a echilibrat partida in ultimul sfert de ora, pe final de joc rusoaicele reusind chiar sa egaleze.

“Tigroaicele” au gestionat insa bine ultimele minute, au luat un avans de trei goluri si au reusit sa ramana in avantaj pana la fluierul de final.

CSM Bucuresti incheie astfel pe locul al treilea editia 2017/2018 a Ligii Campionilor, una in care aveau ca obiectiv castigarea trofeului.

ziare.com