CSM Bucovina Suceava s-a calificat în finala Diviziei Naționale de rugby

Echipa antrenată de Constantin Vlad și-a asigurat medaliile de argint, după ce a trecut sâmbătă, pe terenul Unirea, în semifinale, cu scorul de 19-12, de formația Stejarul Buzău. Dragos Manole a înscris singurul eseul al întâlnirii, restul punctelor grupării sucevene fiind semnate de Sabin Crețu. “Am fost bucuros să văd atâta lume în tribună. Niciodată nu am avut atâția spectatori la un meci. Le mulțumesc din suflet pentru încurajări. Au fost al 16-lea nostru jucător”, a declarat Constantin Vlad la finalul meciului. In finala, programată sâmbătă, pe stadionul Arcul de Triumf din București, CSM Bucovina Suceava va întâlni formația CS Năvodari

CSM Bucovina Suceava bate din nou la porțile SuperLigii de rugby după șapte ani petrecuți în eșalonul secund. Echipa antrenată de Constantin Vlad a reușit să se califice în finala Diviziei Naționale, după ce a trecut sâmbătă, pe terenul complexului Uni­rea, în semifinalele competiției, cu sco­rul de 19-12 de RC Stejarul Buzău.

Intr-o atmosferă de sărbătoare, cu câteva sute de spectatori în tribune, formația suceveană a deschis scorul printr-un eseu semnat de Dragoș Manole (foto stânga). Sabin Crețu l-a transformat de pe con, iar gazdele conduceau după primul sfert de oră cu scorul de 7-0.

Până la pauză am asistat la un duel al transformeurilor între Sabin Crețu și Teodor Nițu, încheiat la egalitate, ambii fructificând printre bețe câte două lovituri de pedeapsă pentru 13-6 la finalul reprizei.

Buzoienii au început mai hotărât par­tea secundă, iar pe fondul unui carto­naș galben încasat de tabără sucevea­nă, s-au apropiat la un singur punct, scor 13-12, în urma a două lo­vituri de pedeapsă transformate de decarul Teodor Nițu. Replica gazdelor a venit din gheata aceluiași Sabin Crețu, care a transformat la rândul lui două lovituri de pedeapsă, reduta sucevea­nă a fost impenetrabilă în ultimele mi­nute, iar CSM Bucovina a câștigat în final cu 19-12.

Constantin Vlad: “Am jucat mai inteligent tactic”

Constantin Vlad și-a stăpânit cu greu emoțiile la finalul meciului. “E o bucurie mare după această victorie. A fost un meci foarte disputat până la final. Buzăul s-a apropiat la un singur punct în repriza a doua, dar noi am jucat mai inteligent tactic și am mutat jocul în terenul lor. Am ajuns în finală, avem medalia de argint asigurată, dar sperăm să fie mai strălucitoare. Vrem să facem o imagine bună sportului sucevean, clubului CSM Suceava și celor care investesc în noi: Primăria și Consiliul Local. Ii mulțumesc primarului Ion Lungu pentru că mereu a fost atent și ne-a acordat sprijin financiar”, a declarat antrenorul celor de la CSM Bucovina, care a mulțumit și spectatorilor prezenți sâmbătă în tribuna complexului Unirea: “Am fost bucuros să văd atâta lume în tribună. Niciodată nu am avut atâția spectatori la un meci. Le mulțumesc din suflet pentru încurajări. Astăzi au fost al 16-lea nostru jucător”.

Constantin Vlad are și o undă de regret după meciul cu Stejarul Buzău, ultimul disputat pe teren propriu de trei dintre jucătorii de bază ai echipei sucevene, este vorba de Stefăniță Rusu, Lucian Preutescu și Dragoș Manole, autorul singurul eseu de sâmbătă.

Stefăniță Rusu s-a retras din activitate după 21 de ani

Stefăniță Rusu (foto dreapta) se pregătește de retragere după 21 de ani petrecuți pe terenul de rugby ca jucător. “Nu cred că puteam pune punct carierei de jucător într-un mod mai plăcut. Am pășit acum 21 de ani pe terenul Unirea și îmi închei cariera la Suceava într-un mod extraordinar, alături de această echipă extraordinară. Băieții au pus suflet în tot ce-au făcut în acest an și asta se vede în rezultate. E o generație extraordinară, vin și niște tineri din urmă și trebuia să pun punct pentru că stricam media de vârstă a echipei”, a spus Stefăniță Rusu, care a precizat că va rămâne alături de echipa locală de rugby: “Voi filma, voi căra apă, voi mătura vestiarul, voi face tot ce este nevoie, numai să fiu alături de această echipă. Mă voi implica și la grupele de copii. Copilul meu face rugby, fratele meu face rugby, familia mea e în continuare pe terenul de rugby”.

In finala, programată sâmbătă, de la ora 13.00, pe stadionul Arcul de Triumf din București, Bucovina Su­ceava va întâlni formația CS Năvodari, care a trecut în semifinale, cu scorul de 38-24, de Stiința Petroșani. (Dănuț CHIDOVET)