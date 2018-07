Croatia elimina Danemarca dupa o loterie nebuna a penaltiurilor la Cupa Mondiala

Croatia s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal, dupa executarea loviturilor de departajare, scor 1-1 la finalul primelor 120 de minute, apoi 3-2 la o loterie nebuna a penaltiurilor in fata Danemarcei.

La loviturile de departajare au marcat Kjaer si Krohn-Deli pentru danezi, in timp ce croatii au punctat prin Kramaric, Modric, cel care ratase in minutul 116 un penalti si Rakitici, omul decisiv de la FC Barcelona.

Subasic a fost eroul Croatiei cu 3 penaltiuri aparate, practic omul cel mai important al acestei optimi de finale, mai inspirat decat Kasper Schmeichel, care a aparat si el 2 lovituri la ruleta ruseasca.

Doar primele 4 minute din primele 90 au fost cu adevarat interesante si demne de privit.

Danemarca a inceput in forta cu gol in minutul 2, marcat de Jorgensen, dupa o balbaiala in careul croat, ulterior unei aruncari de la margine care s-a transformat intr-un veritabil corner. Delaney l-a ajutat mult pe Jorgensen, practic i-a pasat decisiv, iar sutul ultimului l-a pacalit pe Subasic, balonul din mana ajungand in plasa.

Doar doua minute s-au bucurat danezii, caci Croatia avea sa egaleze in minutul 4, sut Mandzukic din careul mic fara emotii, dupa ce mingea a ajuns norocos la varful lui Juve printr-o deviere de la Delaney.

Nimic nu a putut schimba scorul final dupa primele 90 de minute, nici macar ocazia lui Martin Braithwaite nu a mai putut schimba cursul jocului.

Iar minutele de prelungire nu aveau cum sa schimbe acest mod de a juca, impresia fiind ca practic din minutul 4 cele doua echipe au asteptat loviturile de departajare.

In minutul 116, un penalti primit de Croatia dupa un fault clar la Rebic in postura de ultim aparator, iar toata lumea o vedea pe echipa ex-iugoslava mai departe, cand Luka Modrici mai avea cativa pasi pana sa execute.

Totusi, Kasper Schmeichel, cu tatal sau Peter Schmeichel in tribune, a ghicit coltul, croatul a tras slab oricum si a salvat situatia, ducand partida spre penaltiuri.

Danezii au ratat de trei ori, croatii doar de doua ori. De remarcat portarii ambelor echipe, care au avut o prestatie de exceptie la loviturile de la 11 metri.

Croatia merge in sferturi si va da peste gazda Rusia.