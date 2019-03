Cristina Neagu, desemnata cea mai buna handbalista din lume

Cristina Neagu a fost desemnata cea mai buna jucatoare a anului 2018 in intreaga lume de catre Federatia Internationala de Handbal.

Cristina a devenit astfel prima jucatoare din lume care castiga de patru ori acest titlu.

Sportiva de la CSM Bucuresti a mai primit acest premiu in 2010, 2015 si 2016.

In acest moment, Cristina se afla in perioada de recuperare dupa ruptura de ligamente suferita la finalul anului trecut, la Campionatul European.

Amintim ca sportiva noastra a fost desemnata cea mai buna handbalista din 2018 si de Federatia Europeana de Handbal.

In schimb, cel mai bun handbalist din lume in 2018 a fost desemnat danezul Mikkel Hansen, pentru a treia oara in cariera.