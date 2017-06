Cristiano Ronaldo, acuzat oficial de frauda fiscala: Suma uriasa pe care n-ar fi platit-o

Cristiano Ronaldo a fost acuzat marti de fraudarea fiscului spaniol cu suma de 14,7 milioane euro.

Sectia de delicte economice a Procuraturii provinciei Madrid a depus o plangere impotriva starului lusitan in fata unui judecator de instructie, pentru patru delicte impotriva administratiei fiscale, comise in perioada 2011-2014 si care implica o frauda de 14,7 milioane euro.

Procuratura a argumentat ca atacantul lui Real Madrid a profitat de o structura corporativa creata in anul 2010 pentru a ascunde de fiscul spaniol veniturile generate in Spania din drepturile de imagine, ceea ce reprezinta o neindeplinire “voluntara” si “constienta” a obligatiilor sale fiscale in tara in care este rezident.

Plangerea procurorilor madrileni s-a bazat pe “jurisprudenta cea mai recenta” si, in mod concret, pe sentinta Tribunalului Suprem, care l-a condamnat in data de 24 mai pe argentinianul Lionel Messi de la FC Barcelona, pentru fapte similare, la 21 de luni de inchisoare cu suspendare.

Conform revistei economice americane Forbes, Cristiano Ronaldo este cel bine platit sportiv din lume in acest moment, portughezul incasand 93 milioane dolari (82,6 milioane euro) in ultimele 12 luni din salarii (58 milioane dolari) si contracte publicitare (35 milioane euro).

ziare.com