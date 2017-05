Cristian Chivu, observator tehnic al UEFA la finala Europa League

Fostul international roman Cristian Chivu va indeplini rolul de observator tehnic din partea Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) la finala Europa League, dintre formatiile Manchester United si Ajax Amsterdam, programata miercuri seara la Stochkolm (ora 21:45).

“Ca un fundas puternic, Chivu a urcat inaltimi considerabile. In acest sezon, UEFA i-a oferit sansa de a-si spori si mai mult cunostintele despre joc, lucrand ca observator tehnic. Prima sa campanie in acest nou rol culmineaza cu ocuparea unui scaun de observator la finala de miercuri a UEFA Europa League”, se precizeaza intr-un material publicat pe site-ul UEFA.

Partida de la Stockholm va fi una “deosebit de speciala” pentru Chivu, deoarece romanul a petrecut patru ani la Ajax, intre 1999 si 2003, reaminteste forul fotbalistic european, care face si o prezentare a carierei fundasului, fost jucator la Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam, AS Roma si Internazionale Milano, cu ultima cucerind trofeul Europa League in 2010.

Chivu a imbracat, totodata, de 75 de ori tricoul selectionatei nationale, fiind desemnat fotbalistul anului in Romania in 2002, 2009 si 2010. In 2002, el a primit Gheata de Aur olandeza (cel mai bun jucator al anului in Olanda), in acelasi an fiind inclus in echipa anului stabilita de uefa.com pe baza voturilor internautilor.

In acest sezon, Chivu face parte din-o echipa dedicata de observatori tehnici ai UEFA, lucrand alaturi de celebrul manager scotian Sir Alex Ferguson si de antrenorii Mixu Paatelainen si Thomas Schaaf, de directorul sportiv al Federatiei poloneze Stefan Majewski precum si de fostul sau coleg de la Inter, sarbul Dejan Stankovic, care indeplineste de asemenea, rolul de consilier pentru dezvoltarea fotbalului in cadrul UEFA.

Observatorii tehnici ai UEFA identifica formulele si tacticile echipelor, jucatorii-cheie si punctele antrenorilor, notand momentele interesante ale jocului. Ei furnizeaza, de asemenea, detalii si descrieri ale tuturor golurilor si diverse alte puncte de discutie.

La final, intregul grup alege omul meciului, inainte de a se reuni si a analiza intregul sezon, precum si pentru a alege echipa de 18 jucatori a UEFA Europa League si cele mai frumoase 10 goluri. Rezultatele lor colective sunt publicate in raportul tehnic al UEFA pentru sezonul competitional.

“Pentru mine, este o noua provocare, o noua experienta. Am posibilitatea de a gandi intr-o maniera diferita – ca jucator, de exemplu, antrenorul de dadea toate informatiile asupra adversarului. Acum, trebuie sa reflectez la cele doua echipe, iar asta inseamna ca trebuie sa urmaresc meciurile cu mare atentie”, a explicat Chivu.

Romanul a adaugat ca un observator tehnic priveste in mod diferit un meci fata de un fan. “Ca suporter, privesti ceea ce face echipa pe care o incurajezi. Ca observator tehnic, trebuie sa urmaresti ambele echipe. Observatorul are ocazia sa vada ceea ce gandeste antrenorul, cum reactioneaza la dificultatile cu care echipa sa se poate confrunta in cursul meciului. Este cu adevarat interesat, pentru ca incerc sa potrivesc gandurile mele cu cele ale antrenorului, pentru a vedea daca acesta gandeste ca mine”, a mai spus fostul fundas.

Intrebat care a fost meciul sau favorit de pana acum, Chivu a evidentiat partida dintre Olympique Lyon si AS Roma, din luna martie, in care francezii au reusit o rasturnare spectaculoasa de situatie, dupa ce au fost condusi cu 2-1, impunandu-se in final cu 4-2. “Iar asta in fata unei echipe italiene. A fost minunat de vazut”, a spus el.

Chivu le-a urmarit in acest sezon pe cele doua finaliste ale Europa League, in cadrul mandatului sau tehnic din partea UEFA si se asteapta la o confruntare echilibrata pe Friends Arena din Stockholm.

“Este un mare succes pentru Ajax sa ajunga din nou intr-o finala. Este o echipa tanara si toata lumea este foarte mandra. Aceasta echipa joaca un fotbal superb”, a descris romanul jocul “lancierilor”.

“Manchester United are, de asemenea, jucatori tineri, insa sunt o echipa experimentata, care este obisnuita cu astfel de ocazii. Va fi un joc frumos de urmarit, sunt sigur de asta”, a adaugat el.

Finala Europa League intre Ajax Amsterdam si Manchester United va avea loc miercuri seara, de la ora 21:45 (ora Romaniei).