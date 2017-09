Christoph Daum, anunt de ultima ora despre plecarea de la echipa nationala

Selectionerul Christoph Daum a vorbit in presa germana despre plecarea de la echipa nationala Romaniei, dupa ce a ratat calificarea la Cupa Mondiala din 2018.

Daum a anuntat astfel ca negociaza cu FRF rezilierea contractului pe cale amiabila.

“Este vorba doar despre cum sa terminam acest lucru in mod rezonabil”, a spus Daum pentru agentia DPA, preluata de Sueddeutsche Zeitung.

Conform publicatiei germane, Federatia Romana de Fotbal va negocia miercuri rezilierea contractului cu antrenorul in varsta de 63 de ani.

Christoph Daum a preluat nationala Romaniei in iulie 2016, dupa ce in ultimii doi ani nu mai antrenase pe nimeni.

Sub comanda neamtului, Romania a ratat calificarea la Cupa Mondiala din 2018, avand doar doua victorii in opt meciuri, ambele cu Armenia, cand am jucat in superioritate numerica.

Neamtul are un salariu lunar de 50 de mii de euro pe luna, conform spuselor celor din Federatia Romana de Fotbal.

Contractul sau este valabil pana in luna noiembrie.