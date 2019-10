CFR Cluj s-a intors cu trei puncte de la Rennes, dar Dan Petrescu e foarte suparat pe jucatorii sai

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în deplasarea cu Rennes, în etapa a treia din faza grupelor – Europa League. În urma acestui succes, campioana României a ajuns la 6 puncte în Grupa E.

CFR Cluj a avut parte de un meci foarte greu în Franța. Rennes a presat încă din primul minut, iar în două rânduri a fost aproape să deschidă scorul. În cele din urmă, cei care au punctat pe tabelă au fost ardelenii. În minutul 5, după o greșeală în apărarea gazdelor, portarul Edouard Mendy a ieșit hazardat pentru a-l bloca pe Lacina Traore, dar nu a reușit. A faultat la marginea careului și a văzut cartonașul roșu. În locul portarului francez a intrat rezerva Pepe Bonet, în vârstă de 16 ani. În urma fazei fixe rezultate, Ciprian Deac a profitat de lipsa de experiență a goalkeeper-ului și a înscris cu un șut pe jos, la colțul lung. Ulterior, Rennes a revenit în atac și a avut șansa să egaleze până la pauză. Un fault al lui Kevin Boli în careu l-a făcut pe centralul meciului să acorde lovitură de pedeapsă, dar românii au scăpat cu fața curată. M’Baye Niang a tras pe lângă poartă. În partea secundă, CFR Cluj părea că va închide meciul, încă din start. Rennes a fost nevoită să evolueze în 8 jucători de câmp după ce Eduardo Camavinga a faultat din postura de ultim apărător, dar echipa lui Dan Petrescu a trăit cu emoții finalul de meci. Francezii au avut de mai multe ori ocazia să egaleze, iar lucrurile s-au complicat și mai tare după eliminarea lui Mateo Susic. Atacurile lui Rennes nu au găsit ținta, iar CFR Cluj face 6 puncte într-o grupă care era considerată, după tragerea la sorți, una infernală, relateaza Mediafax. Dan Petrescu e un car cu nervi

Tehnicianul campioanei Romaniei nu e deloc multumit de evolutia jucatorilor sai si avertizeaza ca, daca vor continua asa, nu exista nicio sansa de calificare. Mai mult, “Bursucul” spune ca victoria nu e meritata si doar norocul a facut ca gruparea din Gruia sa o invinga pe Rennes.

“Am inceput bine, am avut ocazia cu Traore, eliminarea, am marcat pentru 1-0. Am avut apoi niste ocazii uriase ale lui Djokovic si Deac, in prima repriza. In repriza a doua, dupa ce au luat ei al doilea rosu, nu am mai ajuns la poarta, nu am mai avut niciun sut. Am facut si schimbari ofensive”, a spus Dan Petrescu, potrivit Digi Sport.

“Victoria nu cred ca e meritata. In fotbal nu meriti mereu sa castigi. Eu sunt suparat pe jucatori, mie nu mi-a placut ce am vazut. Numai norocul a facut sa castigam. Daca jucam asa in urmatoarele trei meciuri, facem zero puncte, facem zero goluri si luam 10 goluri. Nu avem nicio sansa daca jucam mai ales cum am jucat in repriza a doua”, a adaugat acesta.

În celălalt meci al Grupei E, Celtic a învins Lazio Roma cu 2-1. Golul victoriei a venit în minutul 89.

Clasamentul Grupei E:

1. Celtic – 7 puncte

2. CFR – 6 puncte

3. Lazio – 3 puncte

4. Rennes – 1 punct

Alte rezultate înregistrate joi în Europa League:

Arsenal Londra – Guimaraes 3-2

Dinamo Kiev – FC Copenhaga 1-1

Eintracht Frankfurt – Standard Liege

Getafe – FC Basel 0-1

Malmo – Lugano 2-1

PSV – LASK Linz 0-0

Sevilla – Dudelange 3-0

Sporting Lisabona – Rosenborg 1-0

Trabzonspor – Krasnodar 0-2