CFR Cluj s-a calificat in primavara Europa League. 2-0 cu Celtic Glasgow

CFR Cluj s-a calificat in 16-imile Europa League dupa ce a castigat partida decisiva cu Celtic Glasgow, scor 2-0.



Ardelenii au beneficiat si de faptul ca au avut in fata o echipa deja calificata in primavara europeana, care a menajat mai multi titulari la Cluj.

Prima repriza a fost astfel destul de linistita, cu o singura ocazie mare de gol, ratata de Omrani.

In partea secunda, CFR Cluj a inceput in forta, iar Omrani a deschis scorul in minutul 49, printr-o lovitura de cap extrem de precisa trimisa de Andrei Burca, dupa un corner.

Celtic nu a putut oferi un raspuns pe masura, iar CFR Cluj a punctat din nou in minutul 70, cand Djokovici a marcat din pasa lui Deac.

CFR Cluj incheie astfel Grupa E cu 12 puncte, pe locul 2, la un punct in spatele lui Celtic. Lazio a incheiat pe 3, cu 6 puncte, iar Rennes pe 4, cu 4 puncte.

Ardelenii isi vor afla adversara din 16-imi luni, de la ora 14:00. (Ziare.com)