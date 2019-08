CFR Cluj, invinsa acasa cu 0-1 de Slavia Praga, in play-off-ul Ligii Campionilor

CFR Cluj a fost invinsa de Slavia Praga, scor 0-1, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor.

Campioana Cehiei a inceput in ofensiva partida din Gruia si a avut controlul asupra balonului, dar prima ocazie de gol le-a apartinut celor de la CFR.

In minutul 27, Djokovici i-a trimis excelent lui Tucudean in careu, dar acesta a trimis destul de slab cu capul si portarul advers a respins.

Un minut mai tarziu, cei de la Slavia au reusit sa deschida scorul. Nicusor Stanciu a batut excelent un corner la marginea careului, iar Masopust a marcat cu un sut din prima.

La pauza, Dan Petrescu l-a scos pe Tucudean si l-a introdus pe Rondon, iar acesta a avut o mare ocazie la sase minute dupa ce a intrat, dar sutul sau a lovit bara.

Ardelenii au fost insa mai prezenti in ofensiva, iar in minutul 78 Omrani a obtinut o lovitura de la 11 metri, pe care tot el a executat-o.

Golgheterul francez a tras insa slab, iar portarul advers a reusit sa pareze lovitura, astfel ca CFR Cluj a pierdut primul duel cu cehii.

Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 22:00.

In cazul in care va trece de Slavia, CFR va juca in grupele Ligii Campionilor. Daca va fi invinsa, CFR va evolua in grupele Europa League.

ziare.com