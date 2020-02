CFR Cluj, eliminata de Sevilla din Europa League. Ardelenii au avut un gol anulat de VAR

CFR Cluj a fost eliminata in 16-imile de finala din Europa League de FC Sevilla, dupa 0-0 pe terenul andaluzilor. CFR iese din competitie din cauza golului primit acasa, informeaza Ziare.com.



Dupa 1-1 in meciul tur din Gruia, CFR Cluj a mers la Sevilla cu gandul sa faca un joc pragmatic si sa dea lovitura pe contraatac. Andaluzii au dominat categoric prima repriza, dar CFR Cluj a avut trei momente bune in prelungiri, cand Djokovici, Paun si Boli au trecut pe langa gol. In repriza secunda, scenariul s-a repetat, iar Sevilla s-a aflat din nou la carma jocului.

CFR Cluj a incercat sa dea lovitura in minutul 88, cand Adrian Paun a marcat cu un sut din afara careului, dar reusita a fost anulata pentru un hent comis de Traore, in urma consultarii reluarii VAR. Din minutul 90, CFR Cluj a ramas fara un jucator, Bordeianu fiind eliminat. (Ziare.com)